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2SHARE 价格 (2SHARES)

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2SHARE (2SHARES) 实时价格图表

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今天 2SHARE (2SHARES) 的价格

今天 2SHARE (2SHARES) 的实时价格为 1.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。2SHARES 兑换 USD 的价格为实时更新。
2SHARE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 63.21 USD
- 2SHARE 当天价格变化为 -0.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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2SHARE (2SHARES) 价格表现 USD

今天内，2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003126548160782
在过去30天内，2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6518474490
在过去60天内，2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7325538480
在过去90天内，2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1561561954808726

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003126548160782-0.24%
30天$ -0.6518474490-50.53%
60天$ -0.7325538480-56.78%
90天$ -1.1561561954808726-47.26%

2SHARE (2SHARES) 价格分析

2SHARE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.27
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$ 1.39
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$ 8,339.41
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-0.29%

-0.24%

-12.92%

2SHARE (2SHARES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.21
$ 63.21$ 63.21

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什么是2SHARE (2SHARES)

2omb.finance is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.

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2SHARE (2SHARES) 资源

官网

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2SHARES 兑换为当地货币

1 2SHARES 兑换 AUD
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1 2SHARES 兑换 GBP
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1 2SHARES 兑换 EUR
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1 2SHARES 兑换 USD
$1.29
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RM5.7276
1 2SHARES 兑换 TRY
46.0014
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¥202.0269
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128.0325
1 2SHARES 兑换 INR
111.5076
1 2SHARES 兑换 IDR
Rp21,147.5376
1 2SHARES 兑换 PHP
75.6327
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￡E.64.9257
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R$7.6626
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HK$10.0491
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