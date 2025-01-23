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2omb 价格 (2OMB)

USD

2omb (2OMB) 实时价格图表

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-6.10%(1D)

今天 2omb (2OMB) 的价格

今天 2omb (2OMB) 的实时价格为 0.00930196 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。2OMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
2omb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.72 USD
- 2omb 当天价格变化为 -6.15%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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2omb (2OMB) 价格表现 USD

今天内，2omb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000610472916808493
在过去30天内，2omb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048294446
在过去60天内，2omb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052218626
在过去90天内，2omb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01888219661027141

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000610472916808493-6.15%
30天$ -0.0048294446-51.91%
60天$ -0.0052218626-56.13%
90天$ -0.01888219661027141-66.99%

2omb (2OMB) 价格分析

2omb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00922415
$ 0.00922415$ 0.00922415

$ 0.01019786
$ 0.01019786$ 0.01019786

$ 32.3
$ 32.3$ 32.3

+0.78%

-6.15%

-25.24%

2omb (2OMB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 17.72
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什么是2omb (2OMB)

2omb is an incentive-oriented, high yield algorithmic stablecoin protocol that utilizes seigniorage mechanisms to bring $2OMB to a 1:1 price peg with Fantom.

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2omb (2OMB) 资源

官网

大家还在问：关于 2omb (2OMB) 的其他问题

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2OMB 兑换为当地货币

1 2OMB 兑换 AUD
A$0.0147901164
1 2OMB 兑换 GBP
0.0075345876
1 2OMB 兑换 EUR
0.0089298816
1 2OMB 兑换 USD
$0.00930196
1 2OMB 兑换 MYR
RM0.0413007024
1 2OMB 兑换 TRY
0.331614874
1 2OMB 兑换 JPY
¥1.4577101516
1 2OMB 兑换 RUB
0.92321953
1 2OMB 兑换 INR
0.8038753832
1 2OMB 兑换 IDR
Rp150.0315918988
1 2OMB 兑换 PHP
0.5450018364
1 2OMB 兑换 EGP
￡E.0.4680746272
1 2OMB 兑换 BRL
R$0.0552536424
1 2OMB 兑换 CAD
C$0.0133018028
1 2OMB 兑换 BDT
1.1344670416
1 2OMB 兑换 NGN
14.4890119548
1 2OMB 兑换 UAH
0.39068232
1 2OMB 兑换 VES
Bs0.5116078
1 2OMB 兑换 PKR
Rs2.5932004088
1 2OMB 兑换 KZT
4.847251356
1 2OMB 兑换 THB
฿0.315801542
1 2OMB 兑换 TWD
NT$0.3043601312
1 2OMB 兑换 CHF
Fr0.008371764
1 2OMB 兑换 HKD
HK$0.0723692488
1 2OMB 兑换 MAD
.د.م0.0928335608