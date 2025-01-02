21Million 图标

21Million 价格 (21M)

USD

21Million (21M) 实时价格图表

$0.081387
$0.081387$0.081387
+3.60%(1D)

今天 21Million (21M) 的价格

今天 21Million (21M) 的实时价格为 0.081387 USD。目前其市值为 $ 1.45M USD。21M 兑换 USD 的价格为实时更新。
21Million 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.44K USD
- 21Million 当天价格变化为 +3.62%
- 其循环供应量为 17.85M USD

在获取 MEXC 上从 21M兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 21M 价格信息的首选平台。

21Million (21M) 价格表现 USD

今天内，21Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00284413
在过去30天内，21Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0539079735
在过去60天内，21Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0533221417
在过去90天内，21Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.040505434592522606

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00284413+3.62%
30天$ +0.0539079735+66.24%
60天$ +0.0533221417+65.52%
90天$ +0.040505434592522606+99.08%

21Million (21M) 价格分析

21Million 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.078132
$ 0.078132$ 0.078132

$ 0.082664
$ 0.082664$ 0.082664

$ 0.082664
$ 0.082664$ 0.082664

+2.51%

+3.62%

+21.18%

21Million (21M) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K

17.85M
17.85M 17.85M

什么是21Million (21M)

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

21Million (21M) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 21Million (21M) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

21M 兑换为当地货币

1 21M 兑换 AUD
A$0.13103307
1 21M 兑换 GBP
0.0651096
1 21M 兑换 EUR
0.07813152
1 21M 兑换 USD
$0.081387
1 21M 兑换 MYR
RM0.36379989
1 21M 兑换 TRY
2.8729611
1 21M 兑换 JPY
¥12.75822612
1 21M 兑换 RUB
9.07383663
1 21M 兑换 INR
6.97812138
1 21M 兑换 IDR
Rp1,312.69336461
1 21M 兑换 PHP
4.71474891
1 21M 兑换 EGP
￡E.4.13364573
1 21M 兑换 BRL
R$0.51599358
1 21M 兑换 CAD
C$0.11719728
1 21M 兑换 BDT
9.7257465
1 21M 兑换 NGN
125.98544826
1 21M 兑换 UAH
3.42313722
1 21M 兑换 VES
Bs4.150737
1 21M 兑换 PKR
Rs22.67034885
1 21M 兑换 KZT
42.72247791
1 21M 兑换 THB
฿2.78750475
1 21M 兑换 TWD
NT$2.67600456
1 21M 兑换 CHF
Fr0.0732483
1 21M 兑换 HKD
HK$0.63237699
1 21M 兑换 MAD
.د.م0.8220087