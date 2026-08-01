2131KOBUSHIDE 今日价格

2131KOBUSHIDE (21) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.93%。当前 21 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 21。

2131KOBUSHIDE 目前市值在 $ 23,136 排名第 #-，流通供应量为 999.58M 21。过去 24 小时内，21 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0055803，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，21 在过去一小时内波动了 -2.22%，过去7 天内波动了 -2.35%。过去一天，总交易量达到 --。

2131KOBUSHIDE（21）市场信息

市值 $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 总供应量 999,576,788.770996 999,576,788.770996 999,576,788.770996

2131KOBUSHIDE 的当前市值为 $ 23.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。21 的流通量为 999.58M，总供应量是 999576788.770996，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.14K。