$200M 是一个苏联风格的迷因项目，于 2025 年 7 月在 Solana 上透过 Bonk.fun 发起。它将市值增长重新构想为迷因的计划经济：一个固定供应的代币（总量 10 亿枚），透过以里程碑为基础的解锁计画进行管理，呼应「五年计划」。该活动依循明确界定的阶段推进，每个阶段都与 FDV（完全稀释估值）的增长挂钩，直到最终目标达成 —— 确保 $200M FDV。