1Move Token 价格 (1MT)
今天 1Move Token (1MT) 的实时价格为 0.00135897 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。1MT 兑换 USD 的价格为实时更新。
1Move Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.24 USD
- 1Move Token 当天价格变化为 -2.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，1Move Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，1Move Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001084494。
在过去60天内，1Move Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002136423。
在过去90天内，1Move Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000138452359208563。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.31%
|30天
|$ -0.0001084494
|-7.98%
|60天
|$ -0.0002136423
|-15.72%
|90天
|$ -0.000138452359208563
|-9.24%
1Move Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.39%
-2.31%
-5.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 1MT 兑换 AUD
A$0.0021607623
|1 1MT 兑换 GBP
￡0.0011007657
|1 1MT 兑换 EUR
€0.0013046112
|1 1MT 兑换 USD
$0.00135897
|1 1MT 兑换 MYR
RM0.0060338268
|1 1MT 兑换 TRY
₺0.0484608702
|1 1MT 兑换 JPY
¥0.2128282917
|1 1MT 兑换 RUB
₽0.1348777725
|1 1MT 兑换 INR
₹0.1174693668
|1 1MT 兑换 IDR
Rp22.2781931568
|1 1MT 兑换 PHP
₱0.0796764111
|1 1MT 兑换 EGP
￡E.0.0683969601
|1 1MT 兑换 BRL
R$0.0080722818
|1 1MT 兑换 CAD
C$0.0019433271
|1 1MT 兑换 BDT
৳0.1657399812
|1 1MT 兑换 NGN
₦2.1167724411
|1 1MT 兑换 UAH
₴0.05707674
|1 1MT 兑换 VES
Bs0.07474335
|1 1MT 兑换 PKR
Rs0.3788536566
|1 1MT 兑换 KZT
₸0.708159267
|1 1MT 兑换 THB
฿0.0461370315
|1 1MT 兑换 TWD
NT$0.0445198572
|1 1MT 兑换 CHF
Fr0.001223073
|1 1MT 兑换 HKD
HK$0.0105863763
|1 1MT 兑换 MAD
.د.م0.0135625206