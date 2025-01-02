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1intro 价格 (INTRO)

USD

1intro (INTRO) 实时价格图表

$0.00345975
$0.00345975$0.00345975
+8.90%(1D)

今天 1intro (INTRO) 的价格

今天 1intro (INTRO) 的实时价格为 0.00345975 USD。目前其市值为 $ 994.59K USD。INTRO 兑换 USD 的价格为实时更新。
1intro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 308.26 USD
- 1intro 当天价格变化为 +8.94%
- 其循环供应量为 287.50M USD

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1intro (INTRO) 价格表现 USD

今天内，1intro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00028383
在过去30天内，1intro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008215712
在过去60天内，1intro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009774880
在过去90天内，1intro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020796428781159755

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00028383+8.94%
30天$ -0.0008215712-23.74%
60天$ -0.0009774880-28.25%
90天$ -0.0020796428781159755-37.54%

1intro (INTRO) 价格分析

1intro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00315515
$ 0.00315515$ 0.00315515

$ 0.003463
$ 0.003463$ 0.003463

$ 0.071028
$ 0.071028$ 0.071028

+0.30%

+8.94%

-0.73%

1intro (INTRO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 994.59K
$ 994.59K$ 994.59K

$ 308.26
$ 308.26$ 308.26

287.50M
287.50M 287.50M

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INTRO 兑换为当地货币

1 INTRO 兑换 AUD
A$0.0055701975
1 INTRO 兑换 GBP
0.0027678
1 INTRO 兑换 EUR
0.00332136
1 INTRO 兑换 USD
$0.00345975
1 INTRO 兑换 MYR
RM0.0154650825
1 INTRO 兑换 TRY
0.122129175
1 INTRO 兑换 JPY
¥0.54235041
1 INTRO 兑换 RUB
0.3857275275
1 INTRO 兑换 INR
0.296638965
1 INTRO 兑换 IDR
Rp55.8024115425
1 INTRO 兑换 PHP
0.2004233175
1 INTRO 兑换 EGP
￡E.0.1757207025
1 INTRO 兑换 BRL
R$0.021934815
1 INTRO 兑换 CAD
C$0.00498204
1 INTRO 兑换 BDT
0.413440125
1 INTRO 兑换 NGN
5.355623805
1 INTRO 兑换 UAH
0.145517085
1 INTRO 兑换 VES
Bs0.17644725
1 INTRO 兑换 PKR
Rs0.9637133625
1 INTRO 兑换 KZT
1.8161265675
1 INTRO 兑换 THB
฿0.1184964375
1 INTRO 兑换 TWD
NT$0.11375658
1 INTRO 兑换 CHF
Fr0.003113775
1 INTRO 兑换 HKD
HK$0.0268822575
1 INTRO 兑换 MAD
.د.م0.034943475