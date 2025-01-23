16DAO 价格 (16DAO)
今天 16DAO (16DAO) 的实时价格为 0.00483654 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。16DAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
16DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.55 USD
- 16DAO 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，16DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，16DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010618754。
在过去60天内，16DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019152427。
在过去90天内，16DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007255774861413994。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0010618754
|-21.95%
|60天
|$ -0.0019152427
|-39.59%
|90天
|$ -0.007255774861413994
|-60.00%
16DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.
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|1 16DAO 兑换 AUD
A$0.0076900986
|1 16DAO 兑换 GBP
￡0.0039175974
|1 16DAO 兑换 EUR
€0.0046430784
|1 16DAO 兑换 USD
$0.00483654
|1 16DAO 兑换 MYR
RM0.0214742376
|1 16DAO 兑换 TRY
₺0.1724710164
|1 16DAO 兑换 JPY
¥0.7574505294
|1 16DAO 兑换 RUB
₽0.480026595
|1 16DAO 兑换 INR
₹0.4180705176
|1 16DAO 兑换 IDR
Rp79.2875282976
|1 16DAO 兑换 PHP
₱0.2835663402
|1 16DAO 兑换 EGP
￡E.0.2434230582
|1 16DAO 兑换 BRL
R$0.0287290476
|1 16DAO 兑换 CAD
C$0.0069162522
|1 16DAO 兑换 BDT
৳0.5898644184
|1 16DAO 兑换 NGN
₦7.5335398002
|1 16DAO 兑换 UAH
₴0.20313468
|1 16DAO 兑换 VES
Bs0.2660097
|1 16DAO 兑换 PKR
Rs1.3483306212
|1 16DAO 兑换 KZT
₸2.520320994
|1 16DAO 兑换 THB
฿0.164200533
|1 16DAO 兑换 TWD
NT$0.1584450504
|1 16DAO 兑换 CHF
Fr0.004352886
|1 16DAO 兑换 HKD
HK$0.0376766466
|1 16DAO 兑换 MAD
.د.م0.0482686692