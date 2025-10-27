100xDarren（100X）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.90% 涨跌幅（1D） +7.90% 漲跌幅（7D） +62.26% 漲跌幅（7D） +62.26%

100xDarren（100X）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，100X 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。100X 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，100X 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.90%，过去 24 小时内变动为 +7.90%，过去 7 天内累计变动为 +62.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

100xDarren（100X）市场信息

市值 $ 420.77K$ 420.77K $ 420.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 420.77K$ 420.77K $ 420.77K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,969,633.502791 999,969,633.502791 999,969,633.502791

100xDarren 的当前市值为 $ 420.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。100X 的流通量为 999.97M，总供应量是 999969633.502791，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 420.77K。