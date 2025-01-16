今天 1000x by Virtuals (1000X) 的价格

今天 1000x by Virtuals (1000X) 的实时价格为 0.01005004 USD。目前其市值为 $ 9.97M USD。1000X 兑换 USD 的价格为实时更新。

1000x by Virtuals 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 812.85K USD

- 1000x by Virtuals 当天价格变化为 +15.48%

- 其循环供应量为 992.37M USD

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