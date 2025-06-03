1000CAT 价格 (1000CAT)
今天 1000CAT (1000CAT) 的实时价格为 0.00762397 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。1000CAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
1000CAT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- 1000CAT 当天价格变化为 +7.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，1000CAT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005492。
在过去30天内，1000CAT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017980347。
在过去60天内，1000CAT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032091996。
在过去90天内，1000CAT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000777785103477342。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0005492
|+7.76%
|30天
|$ +0.0017980347
|+23.58%
|60天
|$ +0.0032091996
|+42.09%
|90天
|$ -0.000777785103477342
|-9.25%
1000CAT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.48%
+7.76%
-13.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 1000CAT 兑换 VND
₫200.62477055
|1 1000CAT 兑换 AUD
A$0.0117409138
|1 1000CAT 兑换 GBP
￡0.0055654981
|1 1000CAT 兑换 EUR
€0.0066328539
|1 1000CAT 兑换 USD
$0.00762397
|1 1000CAT 兑换 MYR
RM0.0323256328
|1 1000CAT 兑换 TRY
₺0.2984784255
|1 1000CAT 兑换 JPY
¥1.0889316351
|1 1000CAT 兑换 RUB
₽0.5997777199
|1 1000CAT 兑换 INR
₹0.6523831129
|1 1000CAT 兑换 IDR
Rp124.9830947568
|1 1000CAT 兑换 KRW
₩10.4724376714
|1 1000CAT 兑换 PHP
₱0.4241976908
|1 1000CAT 兑换 EGP
￡E.0.3787588296
|1 1000CAT 兑换 BRL
R$0.0432279099
|1 1000CAT 兑换 CAD
C$0.0104448389
|1 1000CAT 兑换 BDT
৳0.9292857033
|1 1000CAT 兑换 NGN
₦12.0441190869
|1 1000CAT 兑换 UAH
₴0.3169284329
|1 1000CAT 兑换 VES
Bs0.73190112
|1 1000CAT 兑换 PKR
Rs2.1445465213
|1 1000CAT 兑换 KZT
₸3.889749494
|1 1000CAT 兑换 THB
฿0.2480077441
|1 1000CAT 兑换 TWD
NT$0.2286428603
|1 1000CAT 兑换 AED
د.إ0.0279799699
|1 1000CAT 兑换 CHF
Fr0.0061754157
|1 1000CAT 兑换 HKD
HK$0.0597719248
|1 1000CAT 兑换 MAD
.د.م0.0699880446
|1 1000CAT 兑换 MXN
$0.1464564637