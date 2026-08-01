1 Million Circles 今日价格

1 Million Circles (CIRCLES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CIRCLES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CIRCLES。

1 Million Circles 目前市值在 $ 19,756.51 排名第 #-，流通供应量为 744.80M CIRCLES。过去 24 小时内，CIRCLES 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CIRCLES 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.66%。过去一天，总交易量达到 --。

1 Million Circles（CIRCLES）市场信息

市值 $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K 流通量 744.80M 744.80M 744.80M 总供应量 944,799,103.058753 944,799,103.058753 944,799,103.058753

1 Million Circles 的当前市值为 $ 19.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CIRCLES 的流通量为 744.80M，总供应量是 944799103.058753，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.06K。