0xy 当前实时价格为 0.02459401 USD。跟踪 0XY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 0XY 价格趋势。

更多关于 0XY

0XY 价格信息

0XY 币种官网

0XY 代币经济

0XY 价格预测

0xy 图标

0xy 价格 (0XY)

未上架

1 0XY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02459401
$0.02459401
-2.80%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
0xy (0XY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:58:25 (UTC+8)

0xy（0XY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02414163
$ 0.02414163
24H最低价
$ 0.0258337
$ 0.0258337
24H最高价

$ 0.02414163
$ 0.02414163

$ 0.0258337
$ 0.0258337

$ 0.108905
$ 0.108905

$ 0
$ 0

+0.03%

-2.90%

-25.94%

-25.94%

0xy（0XY）当前实时价格为 $0.02459401。过去 24 小时内，0XY 的交易价格在 $ 0.02414163$ 0.0258337 之间波动，市场活跃度显著。0XY 的历史最高价为 $ 0.108905，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，0XY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -2.90%，过去 7 天内累计变动为 -25.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

0xy（0XY）市场信息

$ 24.59M
$ 24.59M

--
--

$ 24.59M
$ 24.59M

1000.00M
1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258

0xy 的当前市值为 $ 24.59M, 它过去 24 小时的交易量为 --。0XY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999997.467258，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.59M

0xy（0XY）价格历史 USD

今天内，0xy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00073452682341964
在过去30天内，0xy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0151552913
在过去60天内，0xy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，0xy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00073452682341964-2.90%
30天$ -0.0151552913-61.62%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

0xy (0XY) 资源

官网

0xy 价格预测 (USD)

0xy（0XY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 0xy（0XY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 0xy 的长期和短期价格预测。

现在就查看 0xy 价格预测

0XY 兑换为当地货币

0xy（0XY）代币经济

了解 0xy（0XY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 0XY 代币的完整经济学

大家还在问：关于 0xy (0XY) 的其他问题

0xy（0XY）今日价格是多少？
0XY 实时价格为 0.02459401 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 0XY 兑 USD 的价格是多少？
当前 0XY 兑 USD 的价格为 $ 0.02459401。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
0xy 的市值是多少？
0XY 的市值为 $ 24.59M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
0XY 的流通供应量是多少？
0XY 的流通供应量为 1000.00M USD
0XY 的历史最高价（ATH）是多少？
0XY 的历史最高价是 0.108905 USD
0XY 的历史最低价（ATL）是多少？
0XY 的历史最低价是 0 USD
0XY 的交易量是多少？
0XY 的 24 小时实时交易量为 -- USD
0XY 今年会涨吗？
0XY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 0XY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:58:25 (UTC+8)

0xy（0XY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$114,466.50

$4,158.80

$0.04219

$5.5742

$200.10

$4,158.80

$114,466.50

$200.10

$2.6459

$0.20571

$0.00000

$0.00000

$0.0151

$0.000000000000094

$0.010063

$0.000000000000000000014799

$0.000000000000017

$0.17158

$0.0003371

$0.0000000000000000000081

