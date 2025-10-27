0xy（0XY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02414163 $ 0.02414163 $ 0.02414163 24H最低价 $ 0.0258337 $ 0.0258337 $ 0.0258337 24H最高价 24H最低价 $ 0.02414163$ 0.02414163 $ 0.02414163 24H最高价 $ 0.0258337$ 0.0258337 $ 0.0258337 历史最高 $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） -2.90% 漲跌幅（7D） -25.94% 漲跌幅（7D） -25.94%

0xy（0XY）当前实时价格为 $0.02459401。过去 24 小时内，0XY 的交易价格在 $ 0.02414163 至 $ 0.0258337 之间波动，市场活跃度显著。0XY 的历史最高价为 $ 0.108905，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，0XY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -2.90%，过去 7 天内累计变动为 -25.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

0xy（0XY）市场信息

市值 $ 24.59M$ 24.59M $ 24.59M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.59M$ 24.59M $ 24.59M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

0xy 的当前市值为 $ 24.59M, 它过去 24 小时的交易量为 --。0XY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999997.467258，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.59M。