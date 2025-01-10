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0xScans 价格 (SCAN)

USD

0xScans (SCAN) 实时价格图表

$0.00418287
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+1.70%(1D)

今天 0xScans (SCAN) 的价格

今天 0xScans (SCAN) 的实时价格为 0.00418287 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SCAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
0xScans 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 202.27 USD
- 0xScans 当天价格变化为 +1.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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0xScans (SCAN) 价格表现 USD

今天内，0xScans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，0xScans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007801554
在过去60天内，0xScans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010596247
在过去90天内，0xScans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000893776285119497

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.72%
30天$ -0.0007801554-18.65%
60天$ -0.0010596247-25.33%
90天$ -0.000893776285119497-17.60%

0xScans (SCAN) 价格分析

0xScans 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00410548
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$ 0.00419603
$ 0.00419603$ 0.00419603

$ 0.345482
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0xScans (SCAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 202.27
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什么是0xScans (SCAN)

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0xScans (SCAN) 资源

白皮书
官网

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SCAN 兑换为当地货币

1 SCAN 兑换 AUD
A$0.0067344207
1 SCAN 兑换 GBP
0.0033881247
1 SCAN 兑换 EUR
0.0040573839
1 SCAN 兑换 USD
$0.00418287
1 SCAN 兑换 MYR
RM0.0187810863
1 SCAN 兑换 TRY
0.1481154267
1 SCAN 兑换 JPY
¥0.6606843165
1 SCAN 兑换 RUB
0.4256070225
1 SCAN 兑换 INR
0.35972682
1 SCAN 兑换 IDR
Rp67.4656357161
1 SCAN 兑换 PHP
0.2446560663
1 SCAN 兑换 EGP
￡E.0.2114440785
1 SCAN 兑换 BRL
R$0.0253063635
1 SCAN 兑换 CAD
C$0.0060233328
1 SCAN 兑换 BDT
0.5102264826
1 SCAN 兑换 NGN
6.4850379906
1 SCAN 兑换 UAH
0.1768517436
1 SCAN 兑换 VES
Bs0.22169211
1 SCAN 兑换 PKR
Rs1.1648038089
1 SCAN 兑换 KZT
2.207300499
1 SCAN 兑换 THB
฿0.1445181585
1 SCAN 兑换 TWD
NT$0.1377837378
1 SCAN 兑换 CHF
Fr0.0038064117
1 SCAN 兑换 HKD
HK$0.0325427286
1 SCAN 兑换 MAD
.د.م0.0419960148