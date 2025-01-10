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0xMonero 价格 (0XMR)

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0xMonero (0XMR) 实时价格图表

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今天 0xMonero (0XMR) 的价格

今天 0xMonero (0XMR) 的实时价格为 0.02232304 USD。目前其市值为 $ 41.64K USD。0XMR 兑换 USD 的价格为实时更新。
0xMonero 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 52.30 USD
- 0xMonero 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.87M USD

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0xMonero (0XMR) 价格表现 USD

今天内，0xMonero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，0xMonero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001145663
在过去60天内，0xMonero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001444635
在过去90天内，0xMonero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006356289246765466

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0001145663+0.51%
60天$ +0.0001444635+0.65%
90天$ -0.006356289246765466-22.16%

0xMonero (0XMR) 价格分析

0xMonero 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

--

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+14.47%

0xMonero (0XMR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 41.64K
$ 41.64K$ 41.64K

$ 52.30
$ 52.30$ 52.30

1.87M
1.87M 1.87M

什么是0xMonero (0XMR)

0xMR is a mineable privacy token on the Ethereum blockchain

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0xMonero (0XMR) 资源

官网

大家还在问：关于 0xMonero (0XMR) 的其他问题

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0XMR 兑换为当地货币

1 0XMR 兑换 AUD
A$0.0359400944
1 0XMR 兑换 GBP
0.0180816624
1 0XMR 兑换 EUR
0.0216533488
1 0XMR 兑换 USD
$0.02232304
1 0XMR 兑换 MYR
RM0.10045368
1 0XMR 兑换 TRY
0.7906820768
1 0XMR 兑换 JPY
¥3.534853384
1 0XMR 兑换 RUB
2.2740480848
1 0XMR 兑换 INR
1.9179955968
1 0XMR 兑换 IDR
Rp360.0489818512
1 0XMR 兑换 PHP
1.304781688
1 0XMR 兑换 EGP
￡E.1.128429672
1 0XMR 兑换 BRL
R$0.1346079312
1 0XMR 兑换 CAD
C$0.0319219472
1 0XMR 兑换 BDT
2.7229644192
1 0XMR 兑换 NGN
34.5556194592
1 0XMR 兑换 UAH
0.9462736656
1 0XMR 兑换 VES
Bs1.18312112
1 0XMR 兑换 PKR
Rs6.2250029344
1 0XMR 兑换 KZT
11.7365615104
1 0XMR 兑换 THB
฿0.7721539536
1 0XMR 兑换 TWD
NT$0.7362138592
1 0XMR 兑换 CHF
Fr0.0203139664
1 0XMR 兑换 HKD
HK$0.1736732512
1 0XMR 兑换 MAD
.د.م0.2245697824