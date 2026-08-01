0xMarkets 今日价格

0xMarkets (SN35) 今日实时价格为 $ 0.584544，过去 24 小时内变化了 3.40%。当前 SN35 兑 USD 的汇率为 $ 0.584544 每 SN35。

0xMarkets 目前市值在 $ 3,207,393 排名第 #-，流通供应量为 5.49M SN35。过去 24 小时内，SN35 的交易价格在 $ 0.546672（低点）和 $ 0.591402（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.18，而历史最低价为 $ 0.00894457。

短期表现方面，SN35 在过去一小时内波动了 -0.79%，过去7 天内波动了 +3.90%。过去一天，总交易量达到 $ 225.35K。

0xMarkets（SN35）市场信息

市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 成交量（24H） $ 225.35K$ 225.35K $ 225.35K 完全稀释市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 流通量 5.49M 5.49M 5.49M 总供应量 5,486,999.53498602 5,486,999.53498602 5,486,999.53498602

0xMarkets 的当前市值为 $ 3.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 225.35K。SN35 的流通量为 5.49M，总供应量是 5486999.53498602，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.21M。