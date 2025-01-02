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0xGasless 价格 (0XGAS)

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0xGasless (0XGAS) 实时价格图表

$0.347246
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+1.20%(1D)

今天 0xGasless (0XGAS) 的价格

今天 0xGasless (0XGAS) 的实时价格为 0.347246 USD。目前其市值为 $ 3.82M USD。0XGAS 兑换 USD 的价格为实时更新。
0xGasless 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.01K USD
- 0xGasless 当天价格变化为 +1.28%
- 其循环供应量为 11.00M USD

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0xGasless (0XGAS) 价格表现 USD

今天内，0xGasless 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00439021
在过去30天内，0xGasless 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0270861286
在过去60天内，0xGasless 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.2931242793
在过去90天内，0xGasless 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.29926012410423981

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00439021+1.28%
30天$ +1.0270861286+295.78%
60天$ +2.2931242793+660.37%
90天$ +0.29926012410423981+623.64%

0xGasless (0XGAS) 价格分析

0xGasless 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.340703
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$ 0.350749
$ 0.350749$ 0.350749

$ 0.900078
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+0.38%

+1.28%

+9.87%

0xGasless (0XGAS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

11.00M
11.00M 11.00M

什么是0xGasless (0XGAS)

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0xGasless (0XGAS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 0xGasless (0XGAS) 的其他问题

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0XGAS 兑换为当地货币

1 0XGAS 兑换 AUD
A$0.55906606
1 0XGAS 兑换 GBP
0.2777968
1 0XGAS 兑换 EUR
0.33335616
1 0XGAS 兑换 USD
$0.347246
1 0XGAS 兑换 MYR
RM1.55218962
1 0XGAS 兑换 TRY
12.2577838
1 0XGAS 兑换 JPY
¥54.43428296
1 0XGAS 兑换 RUB
38.71445654
1 0XGAS 兑换 INR
29.77287204
1 0XGAS 兑换 IDR
Rp5,600.74115138
1 0XGAS 兑换 PHP
20.11596078
1 0XGAS 兑换 EGP
￡E.17.63662434
1 0XGAS 兑换 BRL
R$2.20153964
1 0XGAS 兑换 CAD
C$0.50003424
1 0XGAS 兑换 BDT
41.495897
1 0XGAS 兑换 NGN
537.52986308
1 0XGAS 兑换 UAH
14.60516676
1 0XGAS 兑换 VES
Bs17.709546
1 0XGAS 兑换 PKR
Rs96.7253733
1 0XGAS 兑换 KZT
182.27984278
1 0XGAS 兑换 THB
฿11.8931755
1 0XGAS 兑换 TWD
NT$11.41744848
1 0XGAS 兑换 CHF
Fr0.3125214
1 0XGAS 兑换 HKD
HK$2.69810142
1 0XGAS 兑换 MAD
.د.م3.5071846