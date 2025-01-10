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0xDEFCAFE 价格 (CAFE)

USD

0xDEFCAFE (CAFE) 实时价格图表

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今天 0xDEFCAFE (CAFE) 的价格

今天 0xDEFCAFE (CAFE) 的实时价格为 0.00302281 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CAFE 兑换 USD 的价格为实时更新。
0xDEFCAFE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.04 USD
- 0xDEFCAFE 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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0xDEFCAFE (CAFE) 价格表现 USD

今天内，0xDEFCAFE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，0xDEFCAFE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000557206
在过去60天内，0xDEFCAFE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003232943
在过去90天内，0xDEFCAFE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000557206-1.84%
60天$ +0.0003232943+10.70%
90天$ 0--

0xDEFCAFE (CAFE) 价格分析

0xDEFCAFE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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0xDEFCAFE (CAFE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是0xDEFCAFE (CAFE)

0XDEFCAFE developing a universal trading solution that consolidates most decentralized exchanges, offering users a simple and convenient interface for token trading. CAFE is the native utility token that is used for revenue share. 0XDEFCAFE tools include: * Fast Trading Terminal - combines features traditional to stock markets (e.g., limit orders, trailing and traditional stop-loss, on-chart trading) with features needed in DeFi (e.g., fast private nodes, gas prediction based on machine learning, MEV-protection, launch buying tools). * Bridge0 - free to use bridge for ERC20 tokens with built-in automatic price balancing features and convenient manual arbitrage. * Wallet vault embedded in Fast Trading Terminal with ability to export wallets. * Staking platform as a revenue sharing mechanism.

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官网

大家还在问：关于 0xDEFCAFE (CAFE) 的其他问题

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CAFE 兑换为当地货币

1 CAFE 兑换 AUD
A$0.0048667241
1 CAFE 兑换 GBP
0.0024484761
1 CAFE 兑换 EUR
0.0029321257
1 CAFE 兑换 USD
$0.00302281
1 CAFE 兑换 MYR
RM0.0135724169
1 CAFE 兑换 TRY
0.1070377021
1 CAFE 兑换 JPY
¥0.4774528395
1 CAFE 兑换 RUB
0.3075709175
1 CAFE 兑换 INR
0.25996166
1 CAFE 兑换 IDR
Rp48.7549931743
1 CAFE 兑换 PHP
0.1768041569
1 CAFE 兑换 EGP
￡E.0.1528030455
1 CAFE 兑换 BRL
R$0.0182880005
1 CAFE 兑换 CAD
C$0.0043528464
1 CAFE 兑换 BDT
0.3687223638
1 CAFE 兑换 NGN
4.6865041678
1 CAFE 兑换 UAH
0.1278044068
1 CAFE 兑换 VES
Bs0.16020893
1 CAFE 兑换 PKR
Rs0.8417619007
1 CAFE 兑换 KZT
1.595136837
1 CAFE 兑换 THB
฿0.1044380855
1 CAFE 兑换 TWD
NT$0.0995713614
1 CAFE 兑换 CHF
Fr0.0027507571
1 CAFE 兑换 HKD
HK$0.0235174618
1 CAFE 兑换 MAD
.د.م0.0303490124