0xCoral 今日价格

0xCoral (0XCORAL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.44%。当前 0XCORAL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 0XCORAL。

0xCoral 目前市值在 $ 38,267 排名第 #-，流通供应量为 93.04B 0XCORAL。过去 24 小时内，0XCORAL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，0XCORAL 在过去一小时内波动了 -0.62%，过去7 天内波动了 -4.18%。过去一天，总交易量达到 --。

0xCoral（0XCORAL）市场信息

市值 $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K 流通量 93.04B 93.04B 93.04B 总供应量 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

0xCoral 的当前市值为 $ 38.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。0XCORAL 的流通量为 93.04B，总供应量是 93040000000.00003，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.27K。