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0G (0G) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1631 -- +12.01% -6.96% -68.68%

0G 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 0G 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 2 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 2 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1632 0.163 R2 0.163 0.1628 R1 0.1629 0.1628 PP 0.1627 0.1627 S1 0.1626 0.1625 S2 0.1624 0.1625 S3 0.1623 0.1624

0G 市场信号 当前净挂单量 -1.72M $7.96 M $9.68 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.17M 3日主动买入 $0.44 M 3日主动卖出 $0.61 M 7日主动买卖差额 -0.04M 7日主动买入 $1.69 M 7日主动卖出 $1.72 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 0G资金流向 净流入 0GUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.02 M 0.16 2026-08-12 -$0.03 M 0.16 2026-08-11 -$0.11 M 0.16 2026-08-10 $0.03 M 0.16 2026-08-09 -$0.20 M 0.15 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 0G (0G) 市场 探索现货和合约市场，查看 0G 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 0G / USDT $0.1631 $0.1631 $0.1631 +0.55% 418.54K (USDT) 去交易