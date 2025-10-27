01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00189101 $ 0.00189101 $ 0.00189101 24H最低价 $ 0.00226685 $ 0.00226685 $ 0.00226685 24H最高价 24H最低价 $ 0.00189101$ 0.00189101 $ 0.00189101 24H最高价 $ 0.00226685$ 0.00226685 $ 0.00226685 历史最高 $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.69% 涨跌幅（1D） -5.98% 漲跌幅（7D） -33.89% 漲跌幅（7D） -33.89%

01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）当前实时价格为 $0.00208142。过去 24 小时内，01111010011110000110001001110100 的交易价格在 $ 0.00189101 至 $ 0.00226685 之间波动，市场活跃度显著。01111010011110000110001001110100 的历史最高价为 $ 0.01755527，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，01111010011110000110001001110100 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.69%，过去 24 小时内变动为 -5.98%，过去 7 天内累计变动为 -33.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

01111010011110000110001001110100（01111010011110000110001001110100）市场信息

市值 $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

01111010011110000110001001110100 的当前市值为 $ 2.08M, 它过去 24 小时的交易量为 --。01111010011110000110001001110100 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.08M。