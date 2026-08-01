何必东奔西走 币安全部都有 今日价格

何必东奔西走 币安全部都有 (币有) 今日实时价格为 $ 0.00634，过去 24 小时内变化了 3.84%。当前 币有 兑 USD 的汇率为 $ 0.00634 每 币有。

何必东奔西走 币安全部都有 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- 币有。过去 24 小时内，币有 的交易价格在 $ 0.004886（低点）和 $ 0.010173（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，币有 在过去一小时内波动了 -5.41%，过去7 天内波动了 -43.10%。过去一天，总交易量达到 $ 71.78K。

何必东奔西走 币安全部都有（币有）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 71.78K$ 71.78K $ 71.78K 完全稀释市值 $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

何必东奔西走 币安全部都有 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.78K。币有 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.34M。