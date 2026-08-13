Binance Life (币安人生) 今日技术分析
Binance Life 分析页面提供由人工智能生成的关于 币安人生 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Binance Life 分析的信息。
Binance Life (币安人生) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.47997
|--
|-10.07%
|-39.71%
|+17.42%
Binance Life资金流向
净流入币安人生USDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-13
|-$0.24 M
|0.48
|2026-08-12
|$0.25 M
|0.48
|2026-08-11
|-$0.22 M
|0.50
|2026-08-10
|-$0.05 M
|0.53
|2026-08-09
|-$0.14 M
|0.52
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$0.47999
$0.47999$0.47999
+0.51%
112.86K (USDT)
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