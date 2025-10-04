与志同道合的加密货币爱好者联系！ 在Discord上连接！ 查看我们的Discord 每个加密货币投资者的目标都是在市场其他人之前发现下一个Ethereum或Solana。但在实践中，这比说起来容易做起来难。对于每一个真正突破的币种，可能有数百个归零的币种。然而，作为投资者，有明确的信号可以关注。关注开发者 第一个也可能是最重要的指标是项目背后的团队。一个严肃的"宝石"不是通过漂亮的营销来识别，而是通过实际建设的内容。定期发布更新、修复bug和维护文档的团队表明他们是为长期工作的。这种进展可以通过公开的GitHub个人资料或查看黑客马拉松或其他开发者活动的奖项轻松验证。获得例如Optimism或Arbitrum支持的项目通常有坚实的基础。真实用户，真实收入 接下来的问题是产品是否真正被使用。查看令人印象深刻的TVL数字很诱人，但如果它们纯粹由奖励计划驱动，则意义不大。更重要的是人们是否愿意为服务付费。结构性产生交易费用并保留部分收入的协议要强大得多。每用户费用的增加和活跃钱包数量的稳定是比空投后消失的临时峰值更好的指标。流动性 即使一个项目看起来很受欢迎，交易往往是一个绊脚石。代币在纸面上可能有很大的交易量，但如果订单簿中没有真正的深度，进出市场就很困难。在严肃的项目中，你会看到流动性分布在多个交易所，价格保持稳定，即使在波动时期也是如此。一旦几乎所有流动性都集中在一个交易所或池中，你就知道出现问题的可能性很大。代币经济学 有前途的项目仍然可能因项目背后糟糕的经济模型而失败。特别是低流通供应量与极高的完全稀释估值相结合是危险的：一旦大量代币释放，价格往往会下跌。因此，查看解锁计划至关重要。逐步透明地释放代币的项目更有可能不会使市场过载并在投资者中建立信任。 新加密货币第一时间了解当前最新的加密货币！ 每个加密货币投资者都在寻找：一种具有巨大增长潜力的新加密货币。Bitcoin在2025年第四季度开局强劲，这可能会引发新一轮加密货币牛市。专家看好Polygon和Best Wallet Token等山寨币。在本文中，我们列出了最佳币种... 继续阅读 如何在大众之前发现早期加密货币宝石 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); 安全和信任 最后是协议的安全性。如果你不知道谁进行了审计以及发现的错误是否已解决，审计印章意义不大。此外，治理也起着作用。一个人是否可以通过管理员密钥随意更改规则，或者是否内置了多重签名和时间锁？进行多次最新审计并对其bug修复保持透明的项目与其他项目区分开来。例如，CertiK是进行审计的好机构。纪律胜于炒作 发现早期加密货币宝石需要的不仅仅是运气。这是一个批判性审视谁在建设、是否有真实用户、项目有多健康、代币经济学是否可持续以及安全是否到位的过程。当所有这些拼图都拼在一起时，你可能找到了一个可能成为下一个重大突破的候选者。然而，最重要的教训仍然是：纪律总是战胜FOMO。炒作可能会让你快速赚钱，但只有一致的方法才能帮助你在大众意识到之前找到真正的珍珠。通过Best Wallet购买你的加密货币 Best wallet是一款顶级加密货币钱包，让你匿名购买加密货币。支持超过60条链，你可以通过Best Wallet购买所有主要加密货币币种。 Best wallet - 可靠且匿名的钱包 Best wallet - 可靠且匿名的钱包 超过60条链可用于所有加密货币 早期访问新项目 高质押收益 低交易费用 Best wallet评论 现在通过Best Wallet购买 注意：加密货币是一种非常波动且不受监管的投资。请自行研究。 文章"如何在大众之前发现早期加密货币宝石"由Gijs Smit撰写，首次发表于Bitcoinmagazine.nl。 与志同道合的加密货币爱好者联系！ 在Discord上连接！ 查看我们的Discord 每个加密货币投资者的目标都是在市场其他人之前发现下一个Ethereum或Solana。但在实践中，这比说起来容易做起来难。对于每一个真正突破的币种，可能有数百个归零的币种。然而，作为投资者，有明确的信号可以关注。关注开发者 第一个也可能是最重要的指标是项目背后的团队。一个严肃的"宝石"不是通过漂亮的营销来识别，而是通过实际建设的内容。定期发布更新、修复bug和维护文档的团队表明他们是为长期工作的。这种进展可以通过公开的GitHub个人资料或查看黑客马拉松或其他开发者活动的奖项轻松验证。获得例如Optimism或Arbitrum支持的项目通常有坚实的基础。真实用户，真实收入 接下来的问题是产品是否真正被使用。查看令人印象深刻的TVL数字很诱人，但如果它们纯粹由奖励计划驱动，则意义不大。更重要的是人们是否愿意为服务付费。结构性产生交易费用并保留部分收入的协议要强大得多。每用户费用的增加和活跃钱包数量的稳定是比空投后消失的临时峰值更好的指标。流动性 即使一个项目看起来很受欢迎，交易往往是一个绊脚石。代币在纸面上可能有很大的交易量，但如果订单簿中没有真正的深度，进出市场就很困难。在严肃的项目中，你会看到流动性分布在多个交易所，价格保持稳定，即使在波动时期也是如此。一旦几乎所有流动性都集中在一个交易所或池中，你就知道出现问题的可能性很大。代币经济学 有前途的项目仍然可能因项目背后糟糕的经济模型而失败。特别是低流通供应量与极高的完全稀释估值相结合是危险的：一旦大量代币释放，价格往往会下跌。因此，查看解锁计划至关重要。逐步透明地释放代币的项目更有可能不会使市场过载并在投资者中建立信任。 新加密货币第一时间了解当前最新的加密货币！ 每个加密货币投资者都在寻找：一种具有巨大增长潜力的新加密货币。Bitcoin在2025年第四季度开局强劲，这可能会引发新一轮加密货币牛市。专家看好Polygon和Best Wallet Token等山寨币。在本文中，我们列出了最佳币种... 继续阅读 如何在大众之前发现早期加密货币宝石 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); 安全和信任 最后是协议的安全性。如果你不知道谁进行了审计以及发现的错误是否已解决，审计印章意义不大。此外，治理也起着作用。一个人是否可以通过管理员密钥随意更改规则，或者是否内置了多重签名和时间锁？进行多次最新审计并对其bug修复保持透明的项目与其他项目区分开来。例如，CertiK是进行审计的好机构。纪律胜于炒作 发现早期加密货币宝石需要的不仅仅是运气。这是一个批判性审视谁在建设、是否有真实用户、项目有多健康、代币经济学是否可持续以及安全是否到位的过程。当所有这些拼图都拼在一起时，你可能找到了一个可能成为下一个重大突破的候选者。然而，最重要的教训仍然是：纪律总是战胜FOMO。炒作可能会让你快速赚钱，但只有一致的方法才能帮助你在大众意识到之前找到真正的珍珠。通过Best Wallet购买你的加密货币 Best wallet是一款顶级加密货币钱包，让你匿名购买加密货币。支持超过60条链，你可以通过Best Wallet购买所有主要加密货币币种。 Best wallet - 可靠且匿名的钱包 Best wallet - 可靠且匿名的钱包 超过60条链可用于所有加密货币 早期访问新项目 高质押收益 低交易费用 Best wallet评论 现在通过Best Wallet购买 注意：加密货币是一种非常波动且不受监管的投资。请自行研究。 文章"如何在大众之前发现早期加密货币宝石"由Gijs Smit撰写，首次发表于Bitcoinmagazine.nl。