ZNS Connect 与 Somnia 合作转变 Web3 身份

ZNS 宣布与 Somnia 建立前沿合作伙伴关系，以推动下一波 Web3 身份浪潮。这项合作旨在为智能合约交互以及轻松去中心化身份开辟新的大门。通过这一联盟，用户可以铸造自己的 .somnia 域名，部署他们的智能合约，并直接在网络上进行交互。

这一倡议将开启个性化区块链体验的新时代。ZNS Connect 是一个去中心化身份和域名协议，已通过其官方 X 账户宣布了这一消息。另一个合作伙伴 Somnia 是一个沉浸式元宇宙和 Web3 社交平台。

ZNS 创建链上身份的未来

用户利用这一合作来确保他们的 .somnia 域名，以加强他们的数字身份。这一倡议进一步旨在确保在 Somnia 不断发展的生态系统中直接参与。

在 Somnia 上，说"GM"是一个互动和可验证的行动，而不仅仅是区块链上的一个短语。通过这些实时和早期互动，ZNS 将描述基于域名的数字身份及其超越命名的努力。这些身份成为现实世界链上实用工具的途径。

ZNS Connect 加速 Web3 采用

通过这一合作伙伴关系，ZNS Connect 有望巩固其简化 Web3 访问的声誉。在此过程中，该平台重新定义域名以构建强大的身份工具。该平台集成到 Somnia 中以直接部署智能合约，突显了身份和实用性的融合。通过这种方式，用户可以获得更易于访问和互动的区块链体验。

ZNS 和 Somnia 通过联合力量，有望为扩展去中心化生态系统铺平道路。随着这一联盟的发展，两个平台都致力于通过提供更多战略功能来赋能建设者和用户。有了这些，他们有望定义下一代 Web3 创新。