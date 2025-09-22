摘要

Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告，量子计算机可能在五年内破解比特币的安全性。

Yakovenko强调比特币加密技术对量子计算机使用的Shor算法的脆弱性。

由于比特币网络依赖椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)，可能会面临风险。

约25-30%的比特币，包括中本聪早期持有的比特币，面临量子攻击的风险。

比特币交易过程中的公钥暴露可能让量子计算机有机会利用漏洞。

Solana联合创始人Anatoly Yakovenko对比特币面对量子计算的脆弱性发出警告。在2025年All-In峰会上，他表示在五年内，量子计算机破解比特币加密安全措施的可能性为"五五开"。担忧的焦点是运行Shor算法的量子计算机可能会破坏比特币防御攻击的能力。

量子威胁可能破坏比特币的安全措施

比特币的安全依赖于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)来保护私钥。Yakovenko警告说，量子计算机可能利用Shor算法破解这个系统。他说，

升级比特币加密技术的想法引发了争论。虽然一些专家，如Yakovenko，敦促立即采取行动，但其他人认为威胁仍然遥远。例如，Blockstream首席执行官Adam Back表示，量子计算仍然是一个遥远的问题。然而，他确实提到，使比特币具有量子安全性是"相对简单的"。

由于其加密结构，比特币的安全性可能进一步受到威胁。该网络使用secp256k1曲线来保护私钥。这使其特别容易受到Shor算法的攻击，该算法可能在多项式时间内从公钥中揭示私钥。

量子安全比特币网络的紧迫性

量子计算对比特币的潜在风险是显著的。大约25-30%的比特币，超过400万BTC，存储在传统地址中。这些地址，被称为Pay-to-Public-Key，特别容易受到攻击，因为它们的公钥在区块链上是可见的。如果量子技术取得突破，这些暴露的公钥可能成为目标，使数十亿美元面临风险。

此外，比特币交易本身也增加了暴露风险。当用户发起交易时，他们的公钥会暴露约10分钟。如果量子计算机变得足够强大，它可能会利用这短暂的暴露来推导出私钥并在交易完成前重新路由资金。

关于量子威胁的讨论已经分裂了比特币社区。虽然一些人认为风险是真实的，但其他人则淡化它，声称量子威胁并非迫在眉睫。比特币核心贡献者如Peter Todd和Luke Dashjr对量子计算风险的紧迫性仍不信服。

这篇文章《Yakovenko：量子计算机可能在5年内破解比特币安全》首次发表于CoinCentral。