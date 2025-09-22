交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 警告称，量子计算机可能在五年内破解比特币的安全性。Yakovenko 强调了比特币加密技术对量子计算机使用的 Shor 算法的脆弱性。由于比特币网络依赖椭圆曲线数字签名算法（ECDSA），它可能会受到威胁。大约 25-30% 的比特币，包括中本聪早期的 [...] 这篇文章《Yakovenko：量子计算机可能在 5 年内破解比特币安全》首次发表于 CoinCentral。TLDR Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 警告称，量子计算机可能在五年内破解比特币的安全性。Yakovenko 强调了比特币加密技术对量子计算机使用的 Shor 算法的脆弱性。由于比特币网络依赖椭圆曲线数字签名算法（ECDSA），它可能会受到威胁。大约 25-30% 的比特币，包括中本聪早期的 [...] 这篇文章《Yakovenko：量子计算机可能在 5 年内破解比特币安全》首次发表于 CoinCentral。

Yakovenko: 量子计算机可能在5年内破解比特币安全

作者：Coincentral
2025/09/22 03:12
QUANTUM
QUANTUM$0.002997+1.28%

摘要

  • Solana联合创始人Anatoly Yakovenko警告，量子计算机可能在五年内破解比特币的安全性。
  • Yakovenko强调比特币加密技术对量子计算机使用的Shor算法的脆弱性。
  • 由于比特币网络依赖椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)，可能会面临风险。
  • 约25-30%的比特币，包括中本聪早期持有的比特币，面临量子攻击的风险。
  • 比特币交易过程中的公钥暴露可能让量子计算机有机会利用漏洞。

Solana联合创始人Anatoly Yakovenko对比特币面对量子计算的脆弱性发出警告。在2025年All-In峰会上，他表示在五年内，量子计算机破解比特币加密安全措施的可能性为"五五开"。担忧的焦点是运行Shor算法的量子计算机可能会破坏比特币防御攻击的能力。

量子威胁可能破坏比特币的安全措施

比特币的安全依赖于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)来保护私钥。Yakovenko警告说，量子计算机可能利用Shor算法破解这个系统。他说，

升级比特币加密技术的想法引发了争论。虽然一些专家，如Yakovenko，敦促立即采取行动，但其他人认为威胁仍然遥远。例如，Blockstream首席执行官Adam Back表示，量子计算仍然是一个遥远的问题。然而，他确实提到，使比特币具有量子安全性是"相对简单的"。

由于其加密结构，比特币的安全性可能进一步受到威胁。该网络使用secp256k1曲线来保护私钥。这使其特别容易受到Shor算法的攻击，该算法可能在多项式时间内从公钥中揭示私钥。

量子安全比特币网络的紧迫性

量子计算对比特币的潜在风险是显著的。大约25-30%的比特币，超过400万BTC，存储在传统地址中。这些地址，被称为Pay-to-Public-Key，特别容易受到攻击，因为它们的公钥在区块链上是可见的。如果量子技术取得突破，这些暴露的公钥可能成为目标，使数十亿美元面临风险。

此外，比特币交易本身也增加了暴露风险。当用户发起交易时，他们的公钥会暴露约10分钟。如果量子计算机变得足够强大，它可能会利用这短暂的暴露来推导出私钥并在交易完成前重新路由资金。

关于量子威胁的讨论已经分裂了比特币社区。虽然一些人认为风险是真实的，但其他人则淡化它，声称量子威胁并非迫在眉睫。比特币核心贡献者如Peter Todd和Luke Dashjr对量子计算风险的紧迫性仍不信服。

这篇文章《Yakovenko：量子计算机可能在5年内破解比特币安全》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,087.03
$105,087.03$105,087.03

+0.03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,525.03
$3,525.03$3,525.03

+0.15%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5278
$2.5278$2.5278

-0.05%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.88
$165.88$165.88

-0.24%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17791
$0.17791$0.17791

-0.73%