发现为何 XYZVerse 是现在最佳的加密货币预售，因为 XLM 持有者正涌向 XYZ 生态系统中创纪录的投资机会，承诺巨大潜力和早鸟优势

XYZVerse 是现在最佳的加密货币预售，因为 XLM 持有者纷纷涌入创纪录的 XYZ

作者：Cryptodaily
2025/10/06 15:51
随着更多投资者寻求新机会，对XYZVerse的兴趣持续飙升。该项目因其快速增长和独特功能而备受关注。XLM持有者正大量加入，推动XYZVerse达到新高。市场观察家称XYZVerse为当前最突出的项目，激发了人们对其独特之处及未来发展方向的好奇心。

恒星流明：小世界的快速货币

恒星于2014年成立，有一个明确的目标：快速且低成本地在任何地方转移价值。其网络在一个开放系统上连接银行、钱包，甚至其他币种。巴黎的一家咖啡馆可以在几秒钟内收到来自内罗毕购物者的美元，而一家科技公司可以不用排队等候银行就能将比特币兑换成欧元代币。在幕后，恒星发展基金会保持代码开放，争取大型合作伙伴，并鼓励数字艺术和简单智能交易等新用途。

当今市场青睐解决实际任务的币种，而不仅仅是追逐炒作。比特币存储财富；以太坊支持复杂应用；恒星专注于纯支付。费用保持微小，碳排放低，这对环保意识的投资者来说是一个优势。测试跨境支付的大型机构增添了新的热度，数字美元的兴起可能会提高网络流量。像瑞波这样的竞争系统和较新的区块链争夺同一赛道，所以增长并非必然。尽管如此，凭借已证实的速度、长寿命和可扩展空间，随着周期从噪音转向实用性，XLM看起来是较为稳定的选择之一。

被低估的$XYZ迷因币准备在主要中心化交易所上市

XYZVerse ($XYZ)是一种迷因币，因其在预售阶段从$0.0001上涨至$0.1的雄心壮志而成为头条新闻。

到目前为止，它已完成一半路程，筹集了超过1500万美元，$XYZ代币的价格目前为$0.0055。

在预售的下一阶段，$XYZ代币价值将进一步上涨至$0.0056，这意味着早期投资者有机会获得更大的折扣。

预售结束后，$XYZ将在主要中心化和去中心化交易所上市。团队尚未披露详情，但他们已为大型发布会发布了预告。

为战士而生，为冠军而建

XYZVerse正在为那些渴望在加密货币中获得丰厚利润的人建立社区——坚韧不拔、雄心勃勃、追求主导地位的人。这是一种为真正的战士准备的币种——一种与运动员和体育迷产生共鸣的心态。$XYZ是为追求下一个大型迷因币的刺激寻求者准备的代币。

XYZVerse故事的核心是XYZepe——迷因币领域的一名战士，努力攀登排行榜并在CoinMarketCap上登顶。它会成为下一个DOGE或SHIB吗？时间会告诉我们答案。

社区优先氛围

在XYZVerse中，社区掌控一切。活跃参与者获得丰厚奖励，团队已分配了总代币供应量的10%——约100亿$XYZ——用于空投，使其成为有史以来最大的空投之一。

在坚实的代币经济学、战略性中心化和去中心化交易所上市以及定期代币销毁的支持下，$XYZ为冠军之路而打造。每一步都旨在提升势头、推动价格增长，并凝聚一个忠诚的社区，他们知道这可能是传奇的开始。

空投、奖励等等——加入XYZVerse解锁所有福利

结论

XLM在牛市中保持稳固，但第一个全运动迷因币XYZVerse (XYZ)融合了迷因文化和体育，提供早期入场机会，并通过粉丝驱动的路线图瞄准PEPE式收益。

您可以在这里找到有关XYZVerse (XYZ)的更多信息：

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse

 

