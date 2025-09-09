交易所DEX+
XRP 鲸鱼涌向 ALL4 Mining 进行比特币挖矿，每日赚取 0.3 BTC。

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:04
比特币
BTC$105,075.53+1.22%
Moonveil
MORE$0.004708-8.56%
瑞波币
XRP$2.5274+8.47%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.006412+3.50%
FLock.io
FLOCK$0.20044-0.48%

最近的链上数据显示，XRP鲸鱼正在发生巨大转变，他们正将大量XRP持有量转向更智能的策略，而非在交易所出售。在市场波动期间，鲸鱼们不再简单持有XRP，而是采取更谨慎的方法。链上数据显示，一些鲸鱼每天抛售价值数千万美元的XRP，给XRP价格带来压力并测试支撑位。由于市场波动，许多大型投资者正转向使用ALL4 Mining进行比特币挖矿，这是一种稳定的被动收入来源，即使在XRP价格波动期间也能提供稳定回报，每日赚取0.3个或更多BTC。

正是这种转变使ALL4 Mining成为热门话题。这个云挖矿平台现在允许XRP持有者将其代币转换为一键式比特币挖矿合约。结果令人印象深刻，据报道顶级用户每天赚取超过30,000美元，为XRP持有者提供了一种可靠的盈利方式，即使在市场波动加剧的时期也是如此。

为什么XRP持有者转向ALL4 Mining云挖矿

持有XRP确实令人担忧；XRP的价格波动、不确定的监管和有限的被动收入来源使锁定XRP变得风险高。这些原因解释了为什么越来越多的XRP持有者转向ALL4 Mining云挖矿，这是一种无需动手的赚取收入方式。

以下是XRP持有者涌向ALL4 Mining云挖矿合约的原因：

云挖矿在XRP波动市场中提供稳定性： 与XRP交易不同，云挖矿让用户的资产为他们工作，无需预测下一次价格走势。这使云挖矿成为赚取被动收入的简单方式。

无需硬件设置： 像ALL4 Mining这样的平台的关键优势是，云挖矿允许持有者通过租用计算能力每天赚取加密货币，无需支付诊断费用或忍受挖矿机器的噪音和热量。这消除了传统挖矿的障碍。

扩大采用： 对云挖矿的需求正在飙升；云挖矿服务提供商ALL4 Mining报告称，仅在几周内，挖矿XRP的用户数量增加了230%至300%。这清楚地证明这不是一时的风潮，而是现代被动收入策略中迅速崛起的趋势。

XRP持有者如何开始使用ALL4 Mining云挖矿？

只需按照以下步骤开始。

步骤1：注册账户

在不到一分钟的时间内创建您的免费账户，并获得15美元的欢迎奖金，这将使您在初始存款的基础上每天免费赚取0.60美元。

步骤2：选择计划

从各种盈利挖矿计划中选择，以适合您的财务目标。无论您是寻求短期收益还是长期回报，ALL4 Mining都能满足您的需求。

步骤3：开始赚钱

无需管理，观察您的收入增长。每日利润将自动存入您的账户，您可以将利润提取到您的加密货币钱包地址。

通过参与以下合约获得稳定的被动收入：

合约价格期限每日利润总收入（本金+利润）资本回报
$1002天$4$100+$8=$108
$6006天$7.38$600+$44.28=$644.28
$300020天$43.2$3000+$886=$3864
$10,00035天$173$10,000+$6,055=$16,055
$100,00048天$2,350$100,000+$112,800=$212,800
$450,00035天$16,425$450,000+$574,875=$1,024,875

[点击此处了解更多关于算力合约的信息]

投资示例：

投资100,000美元购买价值100,000美元的BTC[高级计算合约]，合约期限为48天，日利率为2.35%。

购买后，您的每日被动收入 = $100,000 * 2.35% = $2,350。

48天后，您的本金和利润 = $100,000 + $2,350 * 48天 = $100,000 + $112,800 = $212,800。

利润每天自动计入投资者账户，当达到100美元时，可以选择提取资金或将其再投资于额外的合约以获得复合收益。

慷慨的联盟计划

ALL4 Mining奖励那些帮助宣传其卓越平台的人。通过推荐他人，您可以赚取无限的奖金和佣金，进一步增加您的挖矿收入。利用这个机会解锁额外的丰富收入来源。

结论

加密货币提供无限的财务增长潜力，而ALL4 Mining的云挖矿提供了最有利可图和安全的投资机会之一。投资者不能再仅仅依靠XRP的价格走势，而是采取明智的步骤来产生每日被动收入。

不要限制您的XRP价值——今天就开始云挖矿，掌控您的财务未来！

欲了解更多信息，请访问官方平台网站：https://all4mining.com/ 或下载移动应用程序，一键开始您的稳定收入之旅。

来源：https://finbold.com/xrp-whales-flock-to-all4-mining-for-bitcoin-mining-earning-0-3-btc-daily/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
