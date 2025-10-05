交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Bitcoin是改变生活的加密货币收益的基准，早期投资者将小额资金转变为财富。虽然今天的买家无法回到十年前，但XRP Tundra的预售提供了一种替代方案：一个由结构性机制支持的固定价格入场，确保在启动时获得指数级上涨。Tundra不是将结果留给市场周期，而是锁定其首次亮相价格[...]Bitcoin是改变生活的加密货币收益的基准，早期投资者将小额资金转变为财富。虽然今天的买家无法回到十年前，但XRP Tundra的预售提供了一种替代方案：一个由结构性机制支持的固定价格入场，确保在启动时获得指数级上涨。Tundra不是将结果留给市场周期，而是锁定其首次亮相价格[...]

XRP Tundra 预售：在加密货币交易所推出前将 $100 转化为比特币级别的财富

作者：Tronweekly
2025/10/05 18:00
瑞波币
XRP$2.5274+8.47%
LIFE
LIFE$0.00002685+0.67%
GAINS
GAINS$0.01698-0.41%
Threshold
T$0.01271-1.01%
XRP Tundra

比特币是改变生活的加密货币收益的基准，早期投资者将小额资金转变为财富。虽然今天的买家无法回到十年前，但XRP Tundra的预售提供了另一种选择：一个由结构性机制支持的固定价格入场，确保在启动时获得指数级上涨。

Tundra不受市场周期影响，而是锁定其首发价格 — TUNDRA-S为$2.50，TUNDRA-X为$1.25。每位预售参与者都确切知道他们购买的是什么，以及当交易开始时他们的代币将具有多少价值。对于习惯于波动性首发的投资者来说，这种清晰度是一种不寻常且强大的吸引力。

在Cryo Vaults中质押XRP

传统XRP持有者面临一个问题：他们拥有一个顶级资产，但几乎没有原生收益。XRP Tundra引入了Cryo Vaults，这是XRP Ledger上的质押池，允许持有者锁定代币7至90天。奖励随承诺时间的增长而增加，而Frost Keys — NFT增强器 — 可提高支付或减少锁定期。在最佳条件下，收益率可达30% APY。

虽然质押尚未启动，但预售投资者可获得保证的保险库访问权。这种分配很重要，因为保险库槽位是有限的；在预售期间购买可以在更广泛需求开放前锁定参与资格。

两种代币，一个入口点

与单一代币预售不同，Tundra提供双重曝光。每次购买都提供TUNDRA-S，一种基于Solana的驱动实用性和收益的代币，以及免费的TUNDRA-X，基于XRPL的治理和储备资产。

在当前第5阶段，TUNDRA-S的价格为$0.091，买家可获得15%的代币奖励。同时，投资者还会获得价值$0.0455的TUNDRA-X分配。在启动时，对比变得鲜明：TUNDRA-S为$2.50，TUNDRA-X为$1.25。即使是$100的预售入场也能转化为与比特币早期时代曾经相关的指数级回报相媲美的倍数。

使用DAMM V2加强流动性

Tundra整合了Meteora的DAMM V2流动性池，以防止大多数启动时出现的早期混乱。DAMM V2应用动态费用，开始时高达50%并随时间减少，这使得机器人利用和即时抛售变得无利可图。

流动性头寸通过NFT进行跟踪，允许灵活性和头寸的二级交易。永久流动性锁定选项防止突然提款，保证去中心化市场的深度。最重要的是，从早期交易活动中收集的费用直接反馈到质押奖励中，将流动性激励与长期持有者而非投机者对齐。

支持承诺的验证

预售历来在透明度方面存在困难。为解决这个问题，XRP Tundra接受了Cyberscope、Solidproof和Freshcoins的外部审计。团队身份也通过Vital Block KYC进行了验证。

这些审查确保合约、代币经济学和团队披露不仅仅是理论上的 — 它们是公开记录的。对于寻求超越营销宣传的保证的投资者来说，这种开放验证层是Tundra吸引力的基石。

交易所上市前的固定财富路径

这次预售的定义特征是其固定的启动定价。投资者不必猜测市场在第一天会如何反应 — 他们提前知道他们的代币在上市时的价值。随着TUNDRA-S设定为$2.50，TUNDRA-X为$1.25，第5阶段定价与交易所首次亮相之间的差距是巨大的。

包括Crypto Goat在内的独立评论员指出，这种模式是小额入场 — $100、$500、$1,000 — 在代币交易前就能积累成可观金额的罕见机会之一。在一个充满不确定性的领域，固定启动估值将预售从投机转变为明确的机会。

领取您的分配和保险库访问权

XRP Tundra的预售正在进行中，第5阶段提供折扣的TUNDRA-S、免费的TUNDRA-X和保证的Cryo Vault质押权利。随着固定启动价格已经设定，从预售到财富创造的路径已经明确。

网站：https://www.xrptundra.com/
Medium：https://medium.com/@xrptundra
Telegram：https://t.me/xrptundra
X：https://x.com/Xrptundra

联系人：Tim Fénix，contact@xrptundra.com

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,116.49
$105,116.49$105,116.49

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,524.68
$3,524.68$3,524.68

+0.14%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5282
$2.5282$2.5282

-0.03%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.90
$165.90$165.90

-0.23%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17788
$0.17788$0.17788

-0.75%