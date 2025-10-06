交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
最新的XRP价格预测让交易者争论Ripple的代币能否在监管不确定性主导头条的情况下保持其涨势。同时，今日Ripple新闻聚焦华盛顿，潜在的政府停摆可能影响ETF审批时间表。对投资者而言，XRP仍然是最受关注的大市值代币之一，而[...] 这篇文章《XRP价格预测，今日Ripple新闻 - 美国政府停摆会延迟ETF审批吗？》首次发布于Live Bitcoin News。最新的XRP价格预测让交易者争论Ripple的代币能否在监管不确定性主导头条的情况下保持其涨势。同时，今日Ripple新闻聚焦华盛顿，潜在的政府停摆可能影响ETF审批时间表。对投资者而言，XRP仍然是最受关注的大市值代币之一，而[...] 这篇文章《XRP价格预测，今日Ripple新闻 - 美国政府停摆会延迟ETF审批吗？》首次发布于Live Bitcoin News。

XRP价格预测，Ripple今日新闻 - 美国政府关闭会延迟ETF批准吗？

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/06 06:30
瑞波币
XRP$2.5282+8.51%
TokenFi
TOKEN$0.007114-2.68%
Capverse
CAP$0.11299-2.56%
SecondLive
LIVE$0.001401-5.33%

最新的XRP价格预测让交易者争论瑞波币能否在监管不确定性主导头条的情况下保持涨势。同时，今日瑞波新闻聚焦华盛顿，政府可能关闭将影响ETF审批时间表。对投资者而言，XRP仍是最受关注的大市值代币之一，而许多预售项目因在未来几个月提供更大上涨空间而获得动力。

XRP在市场中的地位

XRP在2025年重获稳定势头，这要归功于瑞波在全球支付领域不断扩大的合作关系。该网络现在被银行、汇款公司和支付提供商使用，这些机构希望降低结算成本并提高交易速度。这种实用性使XRP在许多资产几乎完全依赖炒作的行业中具有持久力。

关注XRP价格预测模型的分析师认为，如果瑞波的采用趋势保持稳定，该代币在未来几年有望攀升至5-10美元区间。对于一个主要币种来说，这将是有意义的增长，尽管它也显示了当供应量高且市场已经认可其价值时上涨空间的限制。

今日瑞波新闻：ETF问题和政府不确定性

本周的瑞波新闻集中在美国政府持续关闭是否会影响加密ETF决策。像SEC这样的机构在处理过程中已经面临延迟，任何进一步的中断都可能减缓行业内许多人视为主流采用关键的审批。

对于XRP来说，这个问题尤为重要。经过多年与监管机构的法律战，瑞波已努力重建与机构的信任。ETF审批将使该代币在传统市场中获得更多合法性，可能为更大的资金流入打开大门。然而，延迟可能会抑制短期情绪，即使长期前景仍然强劲。

XRP价格预测现状

目前，3美元水平是XRP的关键测试。保持在这一水平之上可能使代币为下一轮反弹积蓄力量，而疲软可能使价格走势波动。从更大的角度看，如果瑞波继续获得新交易并且跨境支付采用率增长，许多分析师预计XRP到2028年将处于5-10美元区间。这一预测反映了它作为实用资产的角色，即使它缺乏较小、较新代币的爆发性上涨潜力。

为什么交易者关注Layer Brett

虽然XRP提供稳定性和实用性，但寻求更高回报的交易者越来越被Layer Brett($LBRETT)所吸引。Brett建立在以太坊Layer 2上，将迷因文化品牌与L2扩展技术的性能相结合。它提供快速交易、低费用和以太坊支持的安全性，使其比纯炒作的迷因代币更具可信度。

预售已经以每个代币0.0058美元的价格筹集了超过420万美元。质押奖励支付超过614%的年收益率，尽管随着采用范围扩大，这些收益率将下降。该项目还计划推出NFT集成、游戏化质押和100万美元的社区赠品，显示团队有意在预售阶段之后保持势头。

最终思考

最新的XRP价格预测指向5-10美元区间的稳定增长，尽管监管延迟可能在短期内造成波动。对于追求更大收益的交易者，Layer Brett提供了与XRP的稳定性形成对比的高上涨潜力，使两种策略的组合对许多投资者具有吸引力。

预售：LayerBrett | 快速且有回报的Layer 2区块链

Telegram：Telegram：查看 @layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明：这是一篇付费文章，不应被视为新闻/建议。LiveBitcoinNews对此新闻稿中提及的内容、产品或服务导致的任何损失或损害不承担责任。

XRP价格预测，今日瑞波新闻 – 美国政府关闭会延迟ETF审批吗？首发于Live Bitcoin News。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,116.49
$105,116.49$105,116.49

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,525.91
$3,525.91$3,525.91

+0.18%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5306
$2.5306$2.5306

+0.05%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.96
$165.96$165.96

-0.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17797
$0.17797$0.17797

-0.70%