XRP 价格预测指向 $4 – 但 $BEST 预售可能带来更大收益

在美国证券交易委员会(SEC)最终撤销对XRP的诉讼后，XRP在6月至7月期间飙升超过82%，这有效地恢复了该代币在经历多年不确定性后的完整监管清晰度。

自上次大幅上涨以来，$XRP一直处于整洁的下降三角形整合区域，拒绝下行趋势线的同时得到约$2.7标记附近的平坦基础支撑。目前交易价格为$3.03。

继续阅读，本文将深入探讨XRP价格预测的详细内容，概述这一标志性加密货币的短期和长期目标，同时也指引您了解现在最佳购买的加密货币 - Best Wallet Token ($BEST) - 以便搭乘这波即将到来的浪潮。

XRP价格预测：短期突破目标$4，未来数月有望达到$17

如前所述，日线图上的$XRP现在即将突破下降三角形模式 - 这一模式自7月第三周以来一直存在。

这样的重大突破可能会引发急剧上涨，潜在地推动代币向其历史最高点$3.66迈进。话虽如此，虽然历史最高点无疑将成为主要阻力位，但下降三角形模式本身给我们提供了$4的目标。

专家通过测量三角形的最大宽度并从突破水平向上投射来确定这一目标。

如果您更关心$XRP在未来几个月可能的走向，而不仅仅是快速飙升和这里那里30-40%的可观收益，那么我们需要查看XRP的月度图表，因为它能给我们提供代币长期潜力的更清晰图景。

据专家称，XRP有强烈倾向于在重大技术突破后继续上涨。例如，在2017年3月，XRP突破了类似的下降三角形模式，这使得该代币在不到一年的时间内飙升超过35,000%。

该代币在2024年11月实现了类似的突破，当时在单月内飙升了近283%。话虽如此，专家现在认为当时开始的涨势仍在进行中。

因此，如果以2017年的突破为参考，我们可能会看到$XRP在未来几个月内至少达到$17的标记。

为什么聪明的投资者正转向$BEST与XRP并行投资

XRP的潜在上涨空间清楚地表明，如果遇到适当的市场条件，实用性支持的山寨币可以表现得多么出色。

现在，虽然XRP本身是一项出色的投资，但要在短期内通过蓝筹加密货币获得100倍回报是非常困难的。

这就是为什么精明的投资者正在囤积低市值、高上涨潜力的预售宝石，如Best Wallet Token ($BEST)。

特别是$BEST，它完美定位于不仅能搭乘这波山寨币热潮，还能享受加密货币行业的整体增长。

什么是Best Wallet Token?

$BEST是Best Wallet的原生加密货币，Best Wallet是一个去中心化、多链和免费的加密货币钱包，为用户提供前所未见的顶级安全性和日常易用性的组合。

首先，Best Wallet是非托管的，这意味着除了您自己，没有人可以访问您钱包的私钥，确保严密的隐私并防止任何未授权访问。

其次，出色的数据加密和双因素认证，包括生物识别登录，提供了额外的保护层。

此外，Best Wallet还配备了针对常见链上威胁如诈骗、黑客攻击和钓鱼网站的保障措施。

Best Wallet提供无与伦比的易用性

尽管安全性无可厚非，但Best Wallet最大的亮点是其"即将推出的代币"部分。简单来说，它允许您以最无缝和节省时间的方式购买最佳加密货币预售。

与其他需要您访问外部预售网站、在那里连接您的钱包并在应用程序和浏览器之间进行繁琐来回操作的加密货币钱包不同，Best Wallet的"即将推出的代币"部分原生列出所有顶级预售新币，让您只需点击几下即可直接在应用程序内购买。

更好的是，Best Wallet的内部团队在列出每个代币前都会进行验证，因此您可以放心，不会成为诈骗代币或冒充原始网站的假网站的受害者。

为什么在预售中购买$BEST可以给您带来1000倍回报

鉴于Best Wallet有望在2027年占据40%的非托管加密货币钱包市场，Best Wallet Token ($BEST)无疑将享有最大的上涨空间。

此外，$BEST目前正在预售中，所以您可以以有史以来最低的价格获取它。

目前，1个$BEST的价格仅为$0.025745，该项目轻松成为今年最突出的新加密货币发布之一，已从早期投资者那里筹集了超过$16.29M。

$BEST通过添加一系列独家特权进一步增加了代币持有者的利益，包括：

降低交易和燃料费

对关键平台决策的投票权

目前收益率为81%的质押奖励

提前访问其"即将推出的代币"部分的权限

立即获取您的$BEST代币 - 价格即将上涨。

作者

Kosta于2021年加入团队，并凭借其对知识的渴求、令人难以置信的奉献精神和分析性思维迅速确立了自己的地位。他不仅涵盖广泛的当前话题，还撰写出色的评论、公关文章和教育材料。他的文章也被其他新闻机构引用。

