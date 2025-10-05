XRP 价格预测，Canary Capital 首席执行官谈论 100 亿美元 ETF 资金流入

这篇关于XRP价格预测的文章，其中金丝雀资本CEO谈论100亿美元ETF资金流入，首次发表于Coinpedia金融科技新闻

XRP目前交易价格略高于3.30美元，在过去24小时内上涨超过9%。尽管美国政府关门导致证券交易委员会(SEC)冻结，暂停了所有待处理的现货XRP ETF申请进展，但XRP仍然出现了上涨。分析师表示，进展停滞并非因为被拒绝，而仅仅是因为没有工作人员可以审查或批准申请文件。

目前，来自Grayscale、21Shares、Bitwise、WisdomTree、Canary Capital和CoinShares的六项XRP ETF提案仍然活跃。一旦SEC恢复运作，可能会一次性发布多项批准，类似于今年早些时候比特币ETF批准的浪潮。

金丝雀资本CEO预测ETF创纪录资金流入

在最近与Paul Barron的采访中，金丝雀资本CEO Steven McClurg重申了他对XRP ETF的乐观展望。他最初预测第一个月内将有50亿美元的资金流入，但现在表示这一数字可能高达100亿美元。

"我认为这是一个非常安全的赌注，"McClurg说。他回忆起他参与的第一个比特币期货ETF在首日吸引了超过10亿美元的资金，在历史上排名前十的ETF发行中。考虑到比特币在单日内吸引了超过30亿美元，他表示如果XRP ETF在第一天达到20-30亿美元也不会令人惊讶。

他补充说，这样的资金流入将使XRP ETF跻身有史以来前20名ETF之列，甚至可能进入前10名，这取决于发行时的市场条件。

监管路径仍然至关重要

XRP的前景也取决于监管明确性。SEC和CFTC最近开始就加密货币监管进行联合讨论，这一举措被视为朝着美国统一监管迈出的早期步骤。前SEC委员Paul Atkins推动"创新豁免"以加速数字资产审批，这可能直接有利于XRP。

XRP价格预测：接下来会怎样？

XRP目前正努力突破3.10至3.15美元之间的强阻力区。每次代币进入这个范围时，都会面临拒绝，这意味着卖家在这些水平上仍然活跃。

在下行方面，第一个关键支撑位在2.93-2.94美元左右。如果XRP跌破该水平，分析师预计价格可能会重新测试2.70-2.80美元附近的更强支撑区域，这是近几个月来触发多次反弹的区域。