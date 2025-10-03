交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《XRP 价格预测 2025，SEC 案件之后，Ripple 的胜利如何奠定基础，以及为什么 Pepeto 预售领先成为最佳迷因币选择》首次发布于 Coinpedia 金融科技新闻 虽然 XRP 现在交易价格约为 2.97 美元，交易者正在密切关注 Ripple 的法律时间线和图表。在 2025 年 8 月，SEC 正式结束了对 Ripple 的诉讼，Ripple 支付了 1.25 亿美元的罚款，以解决与未注册证券销售相关的过去指控。XRP 现在有了更清晰的法律立足点，但一些包袱仍然存在，从...帖子《XRP 价格预测 2025，SEC 案件之后，Ripple 的胜利如何奠定基础，以及为什么 Pepeto 预售领先成为最佳迷因币选择》首次发布于 Coinpedia 金融科技新闻 虽然 XRP 现在交易价格约为 2.97 美元，交易者正在密切关注 Ripple 的法律时间线和图表。在 2025 年 8 月，SEC 正式结束了对 Ripple 的诉讼，Ripple 支付了 1.25 亿美元的罚款，以解决与未注册证券销售相关的过去指控。XRP 现在有了更清晰的法律立足点，但一些包袱仍然存在，从...

XRP价格预测2025年，在SEC案件之后，瑞波币的胜利如何奠定基础，以及为什么Pepeto预售领先成为最佳迷因币选择

作者：CoinPedia
2025/10/03 15:07
瑞波币
XRP$2.5284+8.44%
WINK
WIN$0.00003767-1.07%
WHY
WHY$0.00000002282-4.07%
Memecoin
MEME$0.001656-0.12%
xrp-pepeto

文章《XRP 2025年价格预测，SEC案件之后，瑞波的胜利如何奠定基础，以及为什么Pepeto预售领先成为最佳迷因币选择》首次发布于Coinpedia金融科技新闻

当XRP现在交易价格约为2.97美元时，交易者正在密切关注瑞波的法律时间线和图表。2025年8月，SEC正式结束了对瑞波的诉讼，瑞波支付了1.25亿美元的罚款，以解决与未注册证券销售相关的过去指控。

XRP现在有了更清晰的法律立足点，但一些包袱仍然存在，从机构犹豫到代币分类问题，这些仍然限制了人们的热情。相比之下，Pepeto (PEPETO)没有法律阴影，完全审计，有明确的路线图，以及符合迷因币买家需求的社区优先吸引力。

XRP现状，价格区间和瑞波SEC案件背景

经过一段稳定期后，XRP的价格为2.97美元。交易量保持稳定，但市场格局喜忧参半，3.20至3.50美元区间的阻力很大，如果无法突破该区域，价格可能会横向波动一段时间。

xrp-coinmarketcap

来源：Coinmarketcap

在监管方面，SEC撤诉是一个里程碑，但和解表明瑞波确实承担了法律风险。XRP现在可以声称有更多清晰度，但品牌仍然反映过去的诉讼，这是Pepeto不需要承担的阴影。

Pepeto对比XRP，全新开始和具体步骤

Pepeto以0.000000156美元的预售价格筹集了超过690万美元，为早期买家提供了高度不对称的入场机会。其质押计划提供223%的年化收益率，允许持有者在任何上市前增加持有量。

在推出其演示交易所后，Pepeto通过了SolidProof和Coinsult的审计。这种组合提供了XRP只在后期才巩固的信任和安全优势，而且XRP在这样做时面临压力。

Pepeto还与Pepe共享相同的420万亿最大供应量，同时重塑故事。Pepe保留了P E P E，即Power（力量）、Energy（能量）、Precision（精确）、Efficiency（效率），而Pepeto则倾向于T代表Technology（技术）和O代表Opportunity（机会），这些元素代表了实用性和未来增长。

如果Pepeto仅达到Pepe价格的一小部分，预售买家可能会看到改变生活的上涨空间，而且没有法律包袱来减缓随着叙事在迷因币圈中传播时的上升势头。

XRP价格预测，瑞波和Pepeto并排比较

如果每个都达到显著标记，这里是直接比较：

代币 当前价格 假设目标 现在投资10,000美元的价值 XRP $2.97 $5.00 ~ $17,420 Pepeto $0.000000156 匹配Pepe的$0.000009701（约62倍） ~ $625,000+

即使XRP翻倍，Pepeto的规模化入场也创造了更激进的上涨空间。加上223%的年化收益率质押，对于寻找现在最佳迷因币的买家来说，差距会更大。

底线，XRP还是Pepeto

XRP已重建信誉并走出法律动荡。今天，它的交易价格为2.87美元，摆脱了曾经威胁它的SEC案件，尽管旧的头条新闻仍然影响着人们的看法。

相比之下，Pepeto正在干净起步。完全审计。路线图推进中。迷因文化加产品。入场价格为0.000000155美元。质押、演示交易所，以及一个向原始Pepe致敬同时瞄准更高目标的故事，这种组合引起了以太坊基础迷因币观察者的共鸣。

错过这次加密货币预售可能意味着错过人们将在多年后记住的下一个突破，无论是让他们致富的那个，还是他们后悔错过的那个。谨慎选择你的立场。

如何立即行动并购买Pepeto 

连接MetaMask或Trust钱包

前往官方网站pepeto.io

选择USDT、ETH、BNB或信用卡支付

以当前预售价格0.000000156美元购买

质押获得223%的年化收益率并在项目成长时持有

免责声明

要购买PEPETO，请使用官方网站https://pepeto.io。随着上市日期临近，一些人可能会尝试利用该名称创建假平台。保持警惕并验证来源。

  • 网站：https://pepeto.io 
  • Telegram：https://t.me/pepeto_channel 
  • X：https://x.com/Pepetocoin 
免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,135.44
$105,135.44$105,135.44

+0.07%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.77
$3,521.77$3,521.77

+0.06%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5284
$2.5284$2.5284

-0.02%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.97
$165.97$165.97

-0.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17791
$0.17791$0.17791

-0.73%