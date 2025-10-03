XRP 价格可能达到 $170,000，分析师拒绝传统模型

TLDR

一位加密货币分析师预测 XRP 可能达到每个代币 170,000 美元的价格，拒绝传统估值模型。

该分析师认为，像市值这样的传统金融指标不再适用于像 XRP 这样的数字资产。

在快速转向数字货币的全球金融体系转变中，XRP 的价值被视为不可避免的。

技术分析显示 XRP 正在复制其 2017 年牛市的模式，预示着进一步的价格飙升。

该分析师相信，随着数万亿美元转移到数字轨道上，XRP 将在连接全球金融机构方面发挥关键作用。

一个大胆的预测表明 XRP 可能达到每个代币 170,000 美元的价格，引起了加密货币爱好者的关注。这一预测挑战了传统的估值方法，断言传统模型无法衡量 XRP 的真正潜力。根据加密货币分析师"XRP Dragon"的说法，数字货币世界的运作原则与传统金融体系不同。他声称，随着数字经济的发展，XRP 的 170,000 美元价格目标不仅可以实现，而且是不可避免的。

XRP 价格 170,000 美元挑战传统模型

XRP 价格预测为 170,000 美元引起了人们的惊讶，但这一预测背后的分析师对自己的立场充满信心。他认为，在分析数字资产，特别是 XRP 时，"旧世界数学"是无效的。传统指标，如市值，是为过时系统设计的，不再适用于像 XRP 这样的数字货币。

在他分析的附带视频中，XRP Dragon 解释说，互联网的颠覆性潜力曾经被误解。在 1995 年，互联网的力量无法用电话簿等工具来衡量，因为它代表了一个新世界。同样，XRP 的真正价值不应该用传统金融的过时模型来衡量，因为它在新兴数字经济中服务于不同的目的。

该分析师认为，XRP 有望连接全球金融系统，通过数字轨道连接银行和国家。随着数万亿美元转向数字货币，XRP 被设计用来促进跨境价值交换。根据 XRP Dragon 的说法，金融格局的这种快速转变支持了 XRP 的潜在价格不仅仅是一种可能性，而是一个不可避免的结果的说法。

技术分析显示 XRP 正在复制 2017 年牛市周期

技术分析揭示，XRP 价格走势正在呼应 2017 年牛市周期中看到的模式。加密货币分析师 EtherNasyonal 指出，XRP 当时遵循了一个可预测的序列，包括积累、上涨、再积累和爆炸性增长。目前，XRP 处于整合阶段，类似于 2017 年在价格大幅上涨之前的位置。

EtherNasyonal 的图表表明，XRP 可能会遵循类似的路径，可能在进入分配阶段之前达到 10 美元。该分析师认为，这种模式可能会在 2025 年尽早出现，届时另一轮上涨可能会推高 XRP 价格。如果历史趋势重演，XRP 可能会在稳定之前看到可观的收益。

