交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR 一位加密货币分析师预测，XRP 可能达到每个代币 $170,000 的价格，拒绝传统估值模型。该分析师认为，传统金融指标如市值不再适用于像 XRP 这样的数字资产。在快速向数字化转型的全球金融体系变革中，XRP 的价值被视为不可避免 [...] 这篇文章《XRP 价格可能达到 $170,000，分析师拒绝传统模型》首次发表于 CoinCentral。TLDR 一位加密货币分析师预测，XRP 可能达到每个代币 $170,000 的价格，拒绝传统估值模型。该分析师认为，传统金融指标如市值不再适用于像 XRP 这样的数字资产。在快速向数字化转型的全球金融体系变革中，XRP 的价值被视为不可避免 [...] 这篇文章《XRP 价格可能达到 $170,000，分析师拒绝传统模型》首次发表于 CoinCentral。

XRP 价格可能达到 $170,000，分析师拒绝传统模型

作者：Coincentral
2025/10/03 19:05
瑞波币
XRP$2.5281+8.42%
TokenFi
TOKEN$0.007114-2.62%
Wink
LIKE$0.005029+4.35%

TLDR

  • 一位加密货币分析师预测 XRP 可能达到每个代币 170,000 美元的价格，拒绝传统估值模型。
  • 该分析师认为，像市值这样的传统金融指标不再适用于像 XRP 这样的数字资产。
  • 在快速转向数字货币的全球金融体系转变中，XRP 的价值被视为不可避免的。
  • 技术分析显示 XRP 正在复制其 2017 年牛市的模式，预示着进一步的价格飙升。
  • 该分析师相信，随着数万亿美元转移到数字轨道上，XRP 将在连接全球金融机构方面发挥关键作用。

一个大胆的预测表明 XRP 可能达到每个代币 170,000 美元的价格，引起了加密货币爱好者的关注。这一预测挑战了传统的估值方法，断言传统模型无法衡量 XRP 的真正潜力。根据加密货币分析师"XRP Dragon"的说法，数字货币世界的运作原则与传统金融体系不同。他声称，随着数字经济的发展，XRP 的 170,000 美元价格目标不仅可以实现，而且是不可避免的。

XRP 价格 170,000 美元挑战传统模型

XRP 价格预测为 170,000 美元引起了人们的惊讶，但这一预测背后的分析师对自己的立场充满信心。他认为，在分析数字资产，特别是 XRP 时，"旧世界数学"是无效的。传统指标，如市值，是为过时系统设计的，不再适用于像 XRP 这样的数字货币。

在他分析的附带视频中，XRP Dragon 解释说，互联网的颠覆性潜力曾经被误解。在 1995 年，互联网的力量无法用电话簿等工具来衡量，因为它代表了一个新世界。同样，XRP 的真正价值不应该用传统金融的过时模型来衡量，因为它在新兴数字经济中服务于不同的目的。

该分析师认为，XRP 有望连接全球金融系统，通过数字轨道连接银行和国家。随着数万亿美元转向数字货币，XRP 被设计用来促进跨境价值交换。根据 XRP Dragon 的说法，金融格局的这种快速转变支持了 XRP 的潜在价格不仅仅是一种可能性，而是一个不可避免的结果的说法。

技术分析显示 XRP 正在复制 2017 年牛市周期

技术分析揭示，XRP 价格走势正在呼应 2017 年牛市周期中看到的模式。加密货币分析师 EtherNasyonal 指出，XRP 当时遵循了一个可预测的序列，包括积累、上涨、再积累和爆炸性增长。目前，XRP 处于整合阶段，类似于 2017 年在价格大幅上涨之前的位置。

EtherNasyonal 的图表表明，XRP 可能会遵循类似的路径，可能在进入分配阶段之前达到 10 美元。该分析师认为，这种模式可能会在 2025 年尽早出现，届时另一轮上涨可能会推高 XRP 价格。如果历史趋势重演，XRP 可能会在稳定之前看到可观的收益。

这篇文章《XRP 价格可能达到 170,000 美元，分析师拒绝传统模型》首次发表于 CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,135.44
$105,135.44$105,135.44

+0.07%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.77
$3,521.77$3,521.77

+0.06%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5284
$2.5284$2.5284

-0.02%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.97
$165.97$165.97

-0.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17791
$0.17791$0.17791

-0.73%