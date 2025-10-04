交易所DEX+
XRP 价格可通过银行和机构的大规模采用达到 $1,000，分析师表示

作者：Bitcoinist
2025/10/04 08:00
XRP价格再次成为数字资产世界讨论的焦点。一位分析师分享了一个大胆的观点，认为如果银行和金融机构开始大规模使用该代币，它的价格有朝一日可能达到极高水平。他相信，加密市场过去的模式显示了增长，但XRP的下一步可能是全新且更大的发展。

这一论点认为，真正的全球采用将创造一个在加密历史上前所未有的情况。如果这种情况发生，代币价格可能会远远超过许多交易者目前预期的水平。

分析师BarriC认为XRP价格的真正潜力在于大规模采用

他表示，任何声称XRP价格"永远不会达到1,000美元"的人都不了解他们在谈论什么。据他所说，没有历史数据显示当加密货币被银行和大型金融机构采用和使用时会发生什么。因此，对XRP未来可能上涨的幅度设限是不正确的。

BarriC解释说，分析师不能仅从过去的图表或价格走势来研究XRP的未来价值相反，他们必须通过全球采用的视角来看待它。如果全球的银行和金融系统开始使用XRP转移资金，那么市场将面临一些新的东西，这在过去的周期中没有可比较的情况。这就是为什么，他说，不应该将XRP视为只能攀升到4美元或5美元等有限水平的代币。

为什么XRP价格可能超过20美元并迈向1,000美元

BarriC还指出XRP过去的增长作为可能性的例子。他提醒他的追随者，该代币曾经从0.006美元飙升至3美元。这一上涨发生在典型的四年周期限制内，该周期遵循比特币减半事件、牛市、山寨币季节，然后是熊市。即使没有大规模采用，XRP仍然实现了这一巨大飞跃。

这位分析师表示，真正的问题是当银行和机构大规模采用XRP时会发生什么。如果银行和机构开始通过XRP转移数百万、数十亿甚至数万亿美元，那么需求和使用量将在加密世界前所未有。 

在他看来，当这种规模的资金流入XRP时，价格不可能止步于20美元。相反，这种采用可能会创造条件，使XRP价格达到100美元、1,000美元甚至更高。BarriC表示，这就是为什么他认为人们应该以不同于大多数山寨币的方式看待该代币的未来。对他来说，市场周期和现实世界采用的结合可能会使XRP与众不同，并使其成为市场上最有价值的加密货币之一。

来自Tradingview.com的XRP价格图表
免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
Bitcoinist 2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Blockonomi 2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Blockchainreporter 2025/11/10 22:43

