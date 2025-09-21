交易所DEX+
XRP Ledger 超越 700 万活跃账户，标志着新里程碑

作者：Coincentral
2025/09/21 23:57
瑞波币
XRP$2.5302+8.51%

摘要

  • XRP Ledger已达到700万个活跃账户的里程碑，展示了显著增长。
  • XRP Ledger上的活跃账户数目目前为7,000,768。
  • XRP Ledger上的活跃账户定义为持有至少一个XRP的最低余额。
  • XRPScan报告已永久销毁14,202,427个XRP。
  • 目前在XRP Ledger上托管的XRP总数为35,308,793,467。

XRPScan，一个XRP Ledger (XRPL)浏览器和分析平台，宣布XRPL上的活跃账户数量已超过七百万。这一里程碑在最近的更新中公布，附带的截图显示当前活跃账户数为7,000,768。这标志着XRP Ledger持续增长的重要成就。

XRP Ledger上的活跃账户达到700万

XRPScan报告了XRP Ledger上七百万活跃账户的里程碑。该平台分享了更新后的数字，显示有7,000,768个活跃账户。这一数字凸显了XRP Ledger及其生态系统的日益采用。

这一里程碑反映了满足一个XRP最低余额要求的账户数量。XRPScan强调，如果一个账户至少持有所需的余额，则被视为"活跃"。值得注意的是，"活跃"的定义仅基于维持这一最低余额，而非交易频率。

此次更新确认XRP Ledger在活跃账户方面持续增长。该平台的指标有助于监控和衡量网络的扩展。随着活跃账户数量的增长，XRP Ledger的整体使用和受欢迎程度似乎稳步提高。

XRPL供应和托管详情

除了账户数量里程碑外，XRPScan还提供了关于XRP Ledger供应的额外数据。XRP的最大总供应量仍为1000亿，可用XRP为99,985,797,573。目前流通供应量为64,662,801,679 XRP。

XRPScan还强调已永久销毁14,202,427个XRP。此外，目前有35,308,793,467个XRP被托管。这一托管储备是XRP Ledger上持续供应管理的一部分。

XRPScan的见解提供了XRP Ledger供应动态的清晰概览。该平台的透明度确保用户和利益相关者对供应和分配有可靠的了解。这些细节也有助于追踪网络的长期健康和增长。

定义XRP Ledger上的活跃账户

针对一位X用户的询问，XRPScan澄清了活跃账户的标准。被视为活跃的基本要求是持有一个XRP的最低余额。XRPScan确认，活跃账户的定义仅基于满足这一余额要求。

这一澄清意味着XRP Ledger计算所有具有最低余额的账户，无论交易活动如何。报告明确表示，活跃性与交易频率无关。相反，它纯粹基于账户满足XRP Ledger最低余额的能力。

活跃账户的定义对理解网络增长至关重要。XRPScan的透明度帮助用户把握XRP Ledger的当前状态。这一里程碑展示了XRP Ledger在更广泛的加密货币生态系统中的持续发展和使用。

文章《XRP Ledger超过700万活跃账户，标志新里程碑》首次发表于CoinCentral。

