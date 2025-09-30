交易所DEX+
文章《XRP ETF 批准几率达到 100%，Solana ETF 可能"随时"到来》首次发布于 Coinpedia 金融科技新闻。随着美国证券交易委员会（SEC）要求加密货币 ETF 发行商撤回其 19b-4 申请文件，彭博分析师 Eric Balchunas 已将加密货币 ETF 获批几率提高至 100%。他表示，现在 ETF 申请只需要有 S-1 注册声明，19b-4 申请文件已变得无效。Eric Balchunas 表示加密货币...

XRP ETF 批准几率达100%，Solana ETF 可能"随时"到来

作者：CoinPedia
2025/09/30 19:24
Solana xrp

文章《XRP ETF 批准几率达到100%，Solana ETF 可能"随时"推出》首次发布于 Coinpedia 金融科技新闻

随着美国证券交易委员会（SEC）要求加密货币 ETF 发行商撤回其 19b-4 申请文件，彭博分析师 Eric Balchunas 已将加密货币 ETF 获批几率提高到 100%。他表示，现在 ETF 申请只需要有 S-1 注册声明，19b-4 申请文件已变得无效。

Eric Balchunas 表示加密货币 ETF 几率跃升至 100%

在 2025 年中期，Balchunas 和 James Seyffart，彭博专家，将加密货币 ETF 的几率提高到 90% 至 95%。但现在，随着 SEC 的最新更新，他们进一步将几率推高至 100%。

Balchunas 表示，随着通用上市标准的实施，19b-4 申请文件及其 240 天的时间表已变得不相关。他说，申请人只需要 S-1 申请文件和 SEC 公司财务部门的正式批准。

Balchunas 写道："老实说，现在几率真的是 100%。通用上市标准使 19b-4 及其'时钟'变得毫无意义。这只留下 S-1 等待公司财务部门的正式绿灯。他们刚刚为 Solana 提交了第 4 号修正案。这个宝贝可能随时到来。做好准备。"

现货加密货币 ETF 截止日期本周开始

三个加密货币 ETF，Litecoin、XRP 和 Solana，已提交 S-1 申请，其决定截止日期定于 10 月本周。从 10 月 2 日开始，Canary、Grayscale 和 Coinshares 将为 Litecoin ETF 的命运盖棺定论。

同时，包括 Grayscale、VanEck、21Shares、Canary、Bitwise、Franklin 和 Fidelity 在内的全球公司，定于 10 月 10 日由 SEC 审查其 Solana ETF 申请。

此外，XRP ETF 申请人，包括 Grayscale、Bitwise、Canary、21Shares、WisdomTree、Coinshares 和 Franklin，将于 10 月 17 日收到 SEC 的决定。

密切关注这些加密货币 ETF 截止日期，Balchunas 表示这将是一个疯狂的月份。Nova Dius Wealth 总裁 Nate Geraci 也表示，这将是现货加密货币 ETF 的重要一周。他写道："SEC 最终截止日期正在接近众多申请。本周开始是 Canary 现货 LTC ETF 的截止日期。随后将是关于 SOL、DOGE、XRP、ADA 和 HBAR ETF 的决定（尽管 SEC 可以随时批准其中任何一个或全部）。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

