XRP 可能达到 $2,500，CEO Claver 分析关键因素

作者：Coincentral
2025/09/21 23:41
摘要

  • Digital Ascension Group首席执行员Jake Claver相信，在适当的全球宏观经济事件下，XRP可能达到$2,500。
  • Claver强调，潜在的供应冲击，而非市值，是XRP价值增长的关键。
  • XRP的固定供应量上限为1000亿枚代币，使其成为可能经历显著价格增长的独特资产。
  • XRP的通缩模式，每日销毁5,000枚代币，促成了日益增长的稀缺性，可能提升其价值。
  • Claver预测XRP达到$2,500取决于全球经济转变、需求增长和供应减少。

Digital Ascension Group首席执行员Jake Claver最近讨论了XRP达到每枚$2,500的潜在路径。Claver相信，在适当的全球事件组合下，价格可能飙升。他强调，这种价格激增不会在一夜之间发生，而是通过一系列宏观经济转变。

供应冲击可能推动XRP达到$2,500

Claver坚持认为，供应冲击是推动XRP价值达到$2,500的关键。他解释说，要实现这种价格增长，某些宏观经济事件必须展开。这些事件将导致XRP可用供应的大幅减少，使其成为稀有且备受追捧的资产。

这个想法是，XRP的有限供应，加上不断增长的需求，可能推高价格。这与Claver的信念一致，即市值不如实际可供购买的供应重要。

XRP的固定供应量上限为1000亿枚代币，在这一理论中扮演重要角色。与其他加密货币不同，XRP不能无限铸造。这赋予它一个独特特性，可能有助于其未来价值。Claver的预测取决于这种稀缺性，随着时间推移将增加其价值。

每日XRP销毁推动潜在价格飙升

Claver还强调XRP的通缩模式是一个关键因素。他指出，通过交易，每天约有5,000枚XRP被销毁，减少供应。"它实际上是除了铀之外，地球上唯一的通缩资产，"他说。

每日销毁确保XRP的总供应量持续减少。随着可供购买的XRP代币减少，稀缺性可能会提高其价格。这种通缩模式增强了Claver对XRP有潜力达到四位数价格的信心。

根据Claver的说法，这些综合因素——供应冲击和通缩性质——可能导致价格大幅上涨。随着需求增长，供应减少，XRP的价值可能呈指数级增长。他仍然相信，在适当条件下，XRP可以达到$2,500。

Claver对XRP的大胆预测与他之前预测该代币到2026年可能达到$1,500至$2,000一致。他将这些估计基于他认为将推动价格上涨的相同宏观经济转变和不断增长的需求。

文章《XRP可能达到$2,500，CEO Claver分析关键因素》首次发表于CoinCentral。

