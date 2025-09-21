交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章 XRP 警报：投资者准备迎接游戏规则改变的转变 发表在 BitcoinEthereumNews.com。免责声明：此内容是赞助文章。Bitcoinsistemi.com 对上述信息或文章中提及的任何产品或服务可能引起的任何损害或负面影响不承担责任。Bitconsistemi.com 建议读者对文章中提及的公司进行个人研究，并提醒他们所有责任归个人所有。XRP Ledger 正在准备其迄今为止最雄心勃勃的升级之一，旨在为用户提供更强大的防御措施，抵御长期困扰社区的诈骗和黑客攻击。开发人员正在推进 XLS-86 防火墙，这是一项提议的功能，可以在可疑交易清空账户之前减缓或阻止它们。这标志着 XRPL 投资者保护的转折点，直到现在，XRPL 主要依靠用户自行保护他们的钱包。随着这一里程碑的临近，一些大型 XRP 持有者也在探索其他高增长机会，MAGACOIN FINANCE 成为寻求多元化的大户意外选择的目的地。XRPL 的新防火墙 XLS-86 防火墙旨在在交易层面阻止攻击，为用户提供控制资金流动方式的能力。与复杂的多重签名设置不同，该系统设计为用户友好，允许个人和企业无需深厚的技术知识即可激活规则。其核心是，防火墙引入了两个简单但强大的工具：交易阈值和时间延迟。用户将能够设置在给定时间窗口内可以离开其账户的金额上限，或将大额提款延迟数小时。如果黑客入侵钱包，这些限制可以给真正的所有者时间做出反应，防止即时损失。另一个关键功能是白名单，它允许受信任的地址绕过限制。日常交易 - 如向供应商付款或在个人账户之间转移资金 - 将保持无缝。严格保护和...文章 XRP 警报：投资者准备迎接游戏规则改变的转变 发表在 BitcoinEthereumNews.com。免责声明：此内容是赞助文章。Bitcoinsistemi.com 对上述信息或文章中提及的任何产品或服务可能引起的任何损害或负面影响不承担责任。Bitconsistemi.com 建议读者对文章中提及的公司进行个人研究，并提醒他们所有责任归个人所有。XRP Ledger 正在准备其迄今为止最雄心勃勃的升级之一，旨在为用户提供更强大的防御措施，抵御长期困扰社区的诈骗和黑客攻击。开发人员正在推进 XLS-86 防火墙，这是一项提议的功能，可以在可疑交易清空账户之前减缓或阻止它们。这标志着 XRPL 投资者保护的转折点，直到现在，XRPL 主要依靠用户自行保护他们的钱包。随着这一里程碑的临近，一些大型 XRP 持有者也在探索其他高增长机会，MAGACOIN FINANCE 成为寻求多元化的大户意外选择的目的地。XRPL 的新防火墙 XLS-86 防火墙旨在在交易层面阻止攻击，为用户提供控制资金流动方式的能力。与复杂的多重签名设置不同，该系统设计为用户友好，允许个人和企业无需深厚的技术知识即可激活规则。其核心是，防火墙引入了两个简单但强大的工具：交易阈值和时间延迟。用户将能够设置在给定时间窗口内可以离开其账户的金额上限，或将大额提款延迟数小时。如果黑客入侵钱包，这些限制可以给真正的所有者时间做出反应，防止即时损失。另一个关键功能是白名单，它允许受信任的地址绕过限制。日常交易 - 如向供应商付款或在个人账户之间转移资金 - 将保持无缝。严格保护和...

XRP 警报：投资者准备迎接游戏规则改变的转变

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 12:02
LETSTOP
STOP$0.03783+24.03%
RealLink
REAL$0.06933+1.65%
SQUID MEME
GAME$43.8943-2.37%
ELIS
XLS$0.001801+12.49%
Movement
MOVE$0.06249-0.79%
瑞波币
XRP$2.5338+8.67%

免责声明：本内容为赞助文章。Bitcoinsistemi.com 对于上述信息或文章中提及的任何产品或服务可能引起的任何损害或负面影响不承担责任。Bitcoinsistemi.com 建议读者对文章中提及的公司进行个人研究，并提醒他们所有责任归个人所有。

XRP Ledger 正在准备其迄今为止最具雄心的升级之一，旨在为用户提供更强大的防御措施，抵御长期困扰社区的诈骗和黑客攻击。开发人员正在推进 XLS-86 防火墙，这是一项提议的功能，可以在账户被清空前减缓或阻止可疑交易。这标志着 XRPL 投资者保护的转折点，直到现在，XRPL 一直严重依赖用户自行保护他们的钱包。随着这一里程碑的临近，一些大型 XRP 持有者也在探索其他高增长机会，MAGACOIN FINANCE 成为寻求多元化的大户们令人惊讶的目的地

XRPL 的新防火墙

XLS-86 防火墙旨在从交易层面阻止攻击，让用户能够控制资金的流动方式。与复杂的多重签名设置不同，这个系统设计得用户友好，允许个人和企业无需深厚的技术知识即可激活规则。

防火墙的核心引入了两个简单但强大的工具：交易阈值和时间延迟。用户将能够设置在给定时间窗口内可以从其账户转出的金额上限，或将大额提款延迟数小时。如果黑客入侵钱包，这些限制可以给真正的所有者时间做出反应，防止即时损失。

另一个关键功能是白名单，它允许受信任的地址绕过限制。日常交易 - 如向供应商付款或在个人账户之间转账 - 将保持无缝进行。严格保护与实用性之间的平衡是 XLS-86 区别于早期解决方案的原因。

为何现在如此重要

针对 XRP 持有者的诈骗变得越来越复杂，从钓鱼链接到虚假空投。就在最近，Ripple 的首席技术官 David Schwartz 警告了一个在网上流传的欺诈活动。随着数十亿资金面临风险，社区一直在要求更积极的保护措施。

直到现在，个人责任一直是主要原则：保持私钥安全，避免可疑链接，或使用冷存储。但这些措施仍然存在漏洞，特别是对新手而言。一旦钱包被入侵，XRP Ledger 本身没有提供内置防御 - 资金可能在几秒钟内消失。

提议的防火墙可能改变这种动态。XRPL 将不再让用户完全暴露，而是在其代码中嵌入一层保护，给投资者对抗犯罪分子的机会。对许多人来说，这标志着更广泛的理念转变：安全应该是网络的一部分，而不仅仅是个人的责任。

山寨币竞争者吸引大户关注

当 XRP 开发人员专注于加强防御时，一些大户正通过进入 MAGACOIN FINANCE 来对冲风险，这是一个快速增长的预售项目，已经在 2025 年引起了轰动。这一举动之所以引人注目，是因为迁移的规模：已知持有大量 XRP 的投资者现在正将资金投入 MAGACOIN FINANCE，表明对其潜力的信心日益增长。

与传统预售不同，MAGACOIN FINANCE 强调速度和可访问性，在短短几周内就吸引了数千用户。其模式允许大户早期确保位置，同时仍为零售参与者提供公平的入场点 - 这种平衡在早期加密货币项目中很少见。这种独特结构引发了猜测，认为 MAGACOIN FINANCE 可能成为当前牛市周期中最具社区驱动力的项目之一。一些分析师甚至认为，其增长速度已经超过了同阶段的竞争对手，使其成为进入 2026 年需要关注的顶级山寨币。

投资者保护的转折点

回到 XRP 阵营，XLS-86 防火墙可能不仅仅代表技术升级。如果被广泛采用，它可能成为区块链如何处理投资者安全的模型。网络本身将提供一个后备机制，而不是假设用户总是会完美行事。

这与传统加密货币完全自我托管的理念有显著不同，在传统理念中，责任完全在于个人。通过将安全功能直接嵌入 XRPL，开发人员承认诈骗仍然是一个持续的威胁，需要更强大的保障措施来鼓励更广泛的采用。

其他区块链可能正在密切关注。如果 XLS-86 证明有效，以太坊、Solana 和其他生态系统可能会考虑类似的工具。加密货币行业经常因让新手容易受到攻击而受到批评，像这样的创新可以帮助弥合信任差距。

接下来会发生什么

防火墙提案仍处于开发阶段，最终激活将取决于社区采用。重要的是，该系统将保持可选 - 用户可以根据自己对安全的舒适度决定是否启用规则。这种灵活性可能推动广泛采用，避免过于僵化的保障措施的陷阱。

对于 XRP 来说，时机至关重要。该资产仍然是全球支付中最广泛使用的代币之一，但继续面临来自针对其大型零售基础的诈骗者的挑战。通过加强防御，XRPL 可以提升其作为个人和机构最安全区块链之一的声誉。

结论

XRP 计划的防火墙标志着区块链安全的潜在突破，预示着网络在保护用户方面发挥更积极作用的新时代。如果成功实施，XLS-86 可能为整个行业树立先例。同时，大型 XRP 投资者向 MAGACOIN FINANCE 多元化投资表明，牛市正在为具有快速采用和独特社区驱动模式的项目打开大门。这些发展共同突显了 2025 年加密货币的双重故事 - 提高已建立代币的安全性，同时为雄心勃勃的新进入者创造新机会。

要了解更多关于 MAGACOIN FINANCE 的信息，请访问：

网站：https://magacoinfinance.com

访问：https://magacoinfinance.com/access

Twitter/X：https://x.com/magacoinfinance

Telegram：https://t.me/magacoinfinance

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/xrp-alert-investors-brace-for-a-game-changing-shift/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5324+8.61%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005178+14.99%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.27+1.91%
RealLink
REAL$0.06936+1.70%
DeFi
DEFI$0.000843+4.72%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004718-8.42%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Coinbase 为散户投资者开放 Monad 销售的早期代币访问权限

塞拉利昂和越南推动区块链整合，$BEST预售接近1700万美元

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,185.79
$105,185.79$105,185.79

+0.12%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.06
$3,529.06$3,529.06

+0.27%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5338
$2.5338$2.5338

+0.18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.40
$166.40$166.40

+0.06%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17830
$0.17830$0.17830

-0.51%