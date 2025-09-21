WWE摔角派对2025赛果：科迪·罗兹击败德鲁·麦金泰尔

Cody Rhodes 最近在短暂休息后重返 WWE。(图片来源：Rich Wade/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images

Cody Rhodes 在 2025 年 WWE WrestlePalooza 上面临了迄今为止最艰巨的挑战之一，对手是前 WWE 冠军 Drew McIntyre。

八天前在 SmackDown 上，"美国噩梦"从 WWE 节目中短暂休息后回归，向 McIntyre 发起挑战，参加 WWE 在 ESPN 上的首个 PLE 赛事。McIntyre 刚刚在 SmackDown 主赛事中击败了 Rhodes 的长期朋友和导师 Randy Orton，但没有太多时间庆祝。

Rhodes 凯旋回归 SmackDown 为 WWE 冠军与 McIntyre 在印第安纳波利斯的 WWE WrestlePalooza 上的重大对决奠定了基础。

Forbes2025 年 WWE WrestlePalooza 结果：AJ Lee 制服 Becky Lynch

2025 年 WWE WrestlePalooza Cody Rhodes 对战 Drew McIntyre 的比赛结果

WWE 将 WrestlePalooza 呈现为 WrestleMania 级别的赛事，Rhodes 和 McIntyre 呈现了一场堪称"最盛大舞台"的比赛。

在 Gainbridge Fieldhouse 内，Rhodes 和 McIntyre 进行了一场经典的主赛事级别选手对决，但最终是 Rhodes 站稳了脚跟。这位两届 WWE 冠军以一记超级 Cody Cutter 和一记 Cross Rhodes 终结了 McIntyre，保住了他上个月在 SummerSlam 击败 John Cena 时赢得的 WWE 冠军头衔。

Rhodes 成功卫冕 WWE 冠军的关键亮点包括：

比赛开始几分钟双方势均力敌，直到 Rhodes 试图冲向绳索但放慢了速度，暗示腿部受伤。他成功使出了 Cody Cutter 但明显偏爱他的膝盖。

Rhodes 最终对 McIntyre 使出了一记弹跳踢，随后是一记自杀式飞扑到场外。他尝试第二次飞扑，但 McIntyre 接住了他，将他脊背朝前撞向转角柱，然后将他扔过西班牙解说台。

McIntyre 取得控制权并对 Rhodes 使出了一对腹对腹suplex，但在角落里错失了一记肩部撞击，导致自己撞上了擂台柱。McIntyre 随后在钢制擂台台阶上使出 Alabama Slam 重新获得控制权。

McIntyre 爬上顶绳，但 Rhodes 跳起来使出了一记大superplex。两人交换打击，然后 Rhodes 使出一记冲刺拳击、一记力量摔和一记灾难踢。Rhodes 又使出一记 Cody Cutter 并尝试 Cross Rhodes，但 McIntyre 用膝盖击中头部挣脱出来。McIntyre 使出了 Glasgow Kiss 头槌和一记雪崩式 White Noise。

McIntyre 尝试 Claymore Kick，但 Rhodes 用一记弱力量炸弹反击得两分。McIntyre 再次尝试 Claymore Kick，Rhodes 避开并锁定了四字锁，但 McIntyre 用一记重拳击中下巴打破了这个锁。

在裁判分心时，McIntyre 撕掉了转角垫并将 Rhodes 推向转角柱。他将 Rhodes 按倒很长时间，但被迫避开的裁判无法计数。这让 Rhodes 的机会得以保留。

Rhodes 使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 挣脱。McIntyre 用一记摔击反制了另一次 Cody Cutter 尝试，然后在场外对 Rhodes 使出了一记翻转飞扑。回到擂台内，McIntyre 使出 Claymore Kick，几乎导致比赛结束。

在场外，McIntyre 准备对着解说台对 Rhodes 使出 Claymore Kick，但裁判介入。这让 Rhodes 有机会移动并避开了这一踢击，导致 McIntyre 的腿穿过解说台侧面。回到擂台内，Rhodes 尝试 Cody Cutter，但 McIntyre 用 Glasgow Kiss 反击。

Rhodes 使出超级 Cody Cutter，然后将 McIntyre 抬起并用 Cross Rhodes 击倒他。这足以让他获得压制胜利。

自从 2024 年 4 月在 WrestleMania 40 首次赢得 WWE 冠军以来，Rhodes 现在已经在两次冠军统治中累计超过 425 天的冠军时间。

2025 年 WWE WrestlePalooza 结果：Cody Rhodes 和 Drew McIntyre 的下一步是什么？

2025 年 WWE WrestlePalooza 可能不是 Rhodes 和 McIntyre 之间恩怨的结束。事实上，这只是开始。

虽然 Rhodes 在印第安纳波利斯保住了他的 WWE 冠军，但他这样做只是在无能的裁判可能不止一次让 McIntyre 输掉比赛之后。这个复杂的结局和 Rhodes 值得质疑的胜利表明，Rhodes 和 McIntyre——可以说是目前 SmackDown 上最顶尖的两位全职明星——之间还有更多故事要讲。

说实话，Rhodes 在蓝色品牌上现在真的没有太多其他选择。Cena 回到了 Raw，而 Randy Orton 是一个正面角色，Sami Zayn 也是如此，实际上 SmackDown 上没有其他明星被定位为有竞争力的世界冠军挑战者。

鉴于 Rhodes 在 SmackDown 上缺乏挑战者以及 WWE 即将到来的 PLE 赛程，他与 McIntyre 的对抗可能并且应该延续到秋季。仅仅三周后，WWE 将前往澳大利亚珀斯举办 Crown Jewel。下个月，WWE 将在圣地亚哥举办 Survivor Series: WarGames。

这似乎为 Crown Jewel 的 McIntyre 对阵 Rhodes 的重赛做好了准备，这场恩怨有可能一直延续到 Survivor Series，甚至可能是在 WarGames 比赛中。WWE 在打造 SmackDown 上的反派角色方面做得如此平淡，以至于延长 Rhodes 对阵 McIntyre 的对决是唯一现实的选择。

虽然 Rhodes 可能在 2025 年 WWE WrestlePalooza 赢得了这场战斗，但 McIntyre 与 WWE 冠军以及 WWE 裁判的战争远未结束。正如应该的那样。