WWE摔角派对2025赛果：科迪·罗兹击败德鲁·麦金泰尔

Cody Rhodes 最近在短暂休息后重返 WWE。(图片来源：Rich Wade/WWE via Getty Images)
Cody Rhodes 在 2025 年 WWE WrestlePalooza 上面临了迄今为止最艰巨的挑战之一，对手是前 WWE 冠军 Drew McIntyre。
八天前在 SmackDown 上，"美国噩梦"从 WWE 节目中短暂休息后回归，向 McIntyre 发起挑战，参加 WWE 在 ESPN 上的首个 PLE 赛事。McIntyre 刚刚在 SmackDown 主赛事中击败了 Rhodes 的长期朋友和导师 Randy Orton，但没有太多时间庆祝。
Rhodes 凯旋回归 SmackDown 为 WWE 冠军与 McIntyre 在印第安纳波利斯的 WWE WrestlePalooza 上的重大对决奠定了基础。
2025 年 WWE WrestlePalooza Cody Rhodes 对战 Drew McIntyre 的比赛结果
WWE 将 WrestlePalooza 呈现为 WrestleMania 级别的赛事，Rhodes 和 McIntyre 呈现了一场堪称"最盛大舞台"的比赛。
在 Gainbridge Fieldhouse 内，Rhodes 和 McIntyre 进行了一场经典的主赛事级别选手对决，但最终是 Rhodes 站稳了脚跟。这位两届 WWE 冠军以一记超级 Cody Cutter 和一记 Cross Rhodes 终结了 McIntyre，保住了他上个月在 SummerSlam 击败 John Cena 时赢得的 WWE 冠军头衔。
Rhodes 成功卫冕 WWE 冠军的关键亮点包括：
- 比赛开始几分钟双方势均力敌，直到 Rhodes 试图冲向绳索但放慢了速度，暗示腿部受伤。他成功使出了 Cody Cutter 但明显偏爱他的膝盖。
- Rhodes 最终对 McIntyre 使出了一记弹跳踢，随后是一记自杀式飞扑到场外。他尝试第二次飞扑，但 McIntyre 接住了他，将他脊背朝前撞向转角柱，然后将他扔过西班牙解说台。
- McIntyre 取得控制权并对 Rhodes 使出了一对腹对腹suplex，但在角落里错失了一记肩部撞击，导致自己撞上了擂台柱。McIntyre 随后在钢制擂台台阶上使出 Alabama Slam 重新获得控制权。
- McIntyre 爬上顶绳，但 Rhodes 跳起来使出了一记大superplex。两人交换打击，然后 Rhodes 使出一记冲刺拳击、一记力量摔和一记灾难踢。Rhodes 又使出一记 Cody Cutter 并尝试 Cross Rhodes，但 McIntyre 用膝盖击中头部挣脱出来。McIntyre 使出了 Glasgow Kiss 头槌和一记雪崩式 White Noise。
- McIntyre 尝试 Claymore Kick，但 Rhodes 用一记弱力量炸弹反击得两分。McIntyre 再次尝试 Claymore Kick，Rhodes 避开并锁定了四字锁，但 McIntyre 用一记重拳击中下巴打破了这个锁。
- 在裁判分心时，McIntyre 撕掉了转角垫并将 Rhodes 推向转角柱。他将 Rhodes 按倒很长时间，但被迫避开的裁判无法计数。这让 Rhodes 的机会得以保留。
- Rhodes 使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 挣脱。McIntyre 用一记摔击反制了另一次 Cody Cutter 尝试，然后在场外对 Rhodes 使出了一记翻转飞扑。回到擂台内，McIntyre 使出 Claymore Kick，几乎导致比赛结束。
- 在场外，McIntyre 准备对着解说台对 Rhodes 使出 Claymore Kick，但裁判介入。这让 Rhodes 有机会移动并避开了这一踢击，导致 McIntyre 的腿穿过解说台侧面。回到擂台内，Rhodes 尝试 Cody Cutter，但 McIntyre 用 Glasgow Kiss 反击。
- Rhodes 使出超级 Cody Cutter，然后将 McIntyre 抬起并用 Cross Rhodes 击倒他。这足以让他获得压制胜利。
自从 2024 年 4 月在 WrestleMania 40 首次赢得 WWE 冠军以来，Rhodes 现在已经在两次冠军统治中累计超过 425 天的冠军时间。
2025 年 WWE WrestlePalooza 结果：Cody Rhodes 和 Drew McIntyre 的下一步是什么？
2025 年 WWE WrestlePalooza 可能不是 Rhodes 和 McIntyre 之间恩怨的结束。事实上，这只是开始。
虽然 Rhodes 在印第安纳波利斯保住了他的 WWE 冠军，但他这样做只是在无能的裁判可能不止一次让 McIntyre 输掉比赛之后。这个复杂的结局和 Rhodes 值得质疑的胜利表明，Rhodes 和 McIntyre——可以说是目前 SmackDown 上最顶尖的两位全职明星——之间还有更多故事要讲。
说实话，Rhodes 在蓝色品牌上现在真的没有太多其他选择。Cena 回到了 Raw，而 Randy Orton 是一个正面角色，Sami Zayn 也是如此，实际上 SmackDown 上没有其他明星被定位为有竞争力的世界冠军挑战者。
鉴于 Rhodes 在 SmackDown 上缺乏挑战者以及 WWE 即将到来的 PLE 赛程，他与 McIntyre 的对抗可能并且应该延续到秋季。仅仅三周后，WWE 将前往澳大利亚珀斯举办 Crown Jewel。下个月，WWE 将在圣地亚哥举办 Survivor Series: WarGames。
这似乎为 Crown Jewel 的 McIntyre 对阵 Rhodes 的重赛做好了准备，这场恩怨有可能一直延续到 Survivor Series，甚至可能是在 WarGames 比赛中。WWE 在打造 SmackDown 上的反派角色方面做得如此平淡，以至于延长 Rhodes 对阵 McIntyre 的对决是唯一现实的选择。
虽然 Rhodes 可能在 2025 年 WWE WrestlePalooza 赢得了这场战斗，但 McIntyre 与 WWE 冠军以及 WWE 裁判的战争远未结束。正如应该的那样。
