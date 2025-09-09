WTI原油价格上涨至$62.80，因为OPEC+调低供应增加计划

原油价格在10月供应增幅更为温和的希望下反弹。

欧佩克+宣布下个月增产13.7万桶/日。

特朗普已经标记对俄罗斯的第二轮制裁。

周一原油交易走高，有报道称10月份计划的下一次欧佩克+供应增加将低于先前预期，而乌克兰最近的袭击事件引发了对俄罗斯原油进一步制裁的猜测。

美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)当日交易价格上涨约1美元，日内高点略高于62.80美元，接近周五的高点63.25美元。

欧佩克+国家同意更温和的供应增幅

欧佩克+，一个包括欧佩克国家加上俄罗斯和其他盟友的组织，周日同意将产量提高13.7万桶/日，远低于9月和8月分别宣布的55.5万桶/日和41.1万桶/日的增幅。

同样在周日，美国总统特朗普确认他准备对俄罗斯实施第二轮制裁，以报复周末对乌克兰的袭击，该袭击造成四人死亡并使基辅政府大楼起火

特朗普上个月对来自印度的进口商品征收50%关税，以回应德里购买俄罗斯石油的行为，该国正在推测类似措施可能扩展到其他俄罗斯原油买家。