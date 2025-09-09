交易所DEX+
WTI原油价格上涨至$62.80，因为OPEC+调低供应增加计划

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:40
  • 原油价格在10月供应增幅更为温和的希望下反弹。
  • 欧佩克+宣布下个月增产13.7万桶/日。
  • 特朗普已经标记对俄罗斯的第二轮制裁。

周一原油交易走高，有报道称10月份计划的下一次欧佩克+供应增加将低于先前预期，而乌克兰最近的袭击事件引发了对俄罗斯原油进一步制裁的猜测。

美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)当日交易价格上涨约1美元，日内高点略高于62.80美元，接近周五的高点63.25美元。

欧佩克+国家同意更温和的供应增幅

欧佩克+，一个包括欧佩克国家加上俄罗斯和其他盟友的组织，周日同意将产量提高13.7万桶/日，远低于9月和8月分别宣布的55.5万桶/日和41.1万桶/日的增幅。

同样在周日，美国总统特朗普确认他准备对俄罗斯实施第二轮制裁，以报复周末对乌克兰的袭击，该袭击造成四人死亡并使基辅政府大楼起火

特朗普上个月对来自印度的进口商品征收50%关税，以回应德里购买俄罗斯石油的行为，该国正在推测类似措施可能扩展到其他俄罗斯原油买家。

WTI石油常见问题

WTI石油是在国际市场上销售的一种原油。WTI代表西德克萨斯中质原油，是三种主要类型之一，包括布伦特原油和迪拜原油。WTI也被称为"轻质"和"甜质"，因为它的比重相对较低和硫含量较低。它被认为是一种容易精炼的高质量石油。它源自美国，通过库欣枢纽分配，被认为是"世界管道交叉点"。它是石油市场的基准，WTI价格经常在媒体中被引用。

与所有资产一样，供求关系是WTI石油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以推动需求增加，反之亦然，全球增长疲软则会减少需求。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。欧佩克，一个主要石油生产国组织，其决策是价格的另一个关键驱动因素。美元价值影响WTI原油价格，因为石油主要以美元交易，因此美元走弱可以使石油更加负担得起，反之亦然。

美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响WTI石油价格。库存变化反映了供需波动。如果数据显示库存下降，可能表明需求增加，推高石油价格。库存增加可能反映供应增加，压低价格。API的报告每周二发布，EIA的报告在次日发布。它们的结果通常相似，75%的时间内相差不超过1%。EIA数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。

欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，他们在每年两次的会议上共同决定成员国的生产配额。他们的决策经常影响WTI石油价格。当欧佩克决定降低配额时，可能会收紧供应，推高石油价格。当欧佩克增加生产时，会产生相反的效果。欧佩克+指的是一个扩大的组织，包括额外的十个非欧佩克成员，其中最著名的是俄罗斯。

来源：https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-prices-rise-to-6280-as-opec-dials-down-supply-hike-plans-202509081129

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

