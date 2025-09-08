WSPN完成收购Aplauz NL B.V.

托尔托拉，英属维尔京群岛，2025年9月8日 /美通社/ — 全球稳定币支付网络（WSPN），一家领先的全球数字支付公司，今日宣布成功收购Aplauz NL B.V.，这是一家持牌的荷兰电子货币机构（EMI）及Aplauz金融服务有限公司的子公司。该交易已于2025年6月获得荷兰中央银行（DNB）批准，并于2025年7月完成。

此次收购凸显了WSPN致力于建立全球影响力的同时，在关键市场推进合规的稳定币支付生态系统的承诺。这反映了WSPN推动稳定币服务标准化并扩大其在各种现实应用场景中的覆盖范围的决心，有助于加速未来金融基础设施的发展。

高管声明

"收购Aplauz NL B.V.加强了我们在欧洲的存在，并加速了我们开创透明和包容性数字支付的使命，"WSPN创始人兼首席执行官袁雷蒙德表示。"凭借Aplauz已建立的平台和团队，我们将探索更广泛的市场机会，将稳定币用例产品化，为更多合作伙伴和用户提供创新的下一代支付网络解决方案。"

"我们很高兴完成我们旅程中的这一步，"Aplauz金融服务有限公司董事Goran Abramović表示。"我们成功将荷兰业务出售给WSPN，这凸显了Aplauz平台的实力及其在当今不断发展的数字支付领域的相关性。我们相信WSPN将在此基础上继续发展，为Aplauz NL B.V.开启令人兴奋的机会。"

关于WSPN

WSPN是下一代稳定币基础设施的领先提供商，致力于为全球经济构建更安全、高效和透明的支付解决方案。其产品组合包括稳定币和针对现实世界稳定币支付场景的多样化产品化解决方案，所有这些都旨在构建和扩展WSPN网络生态系统。在其"稳定币2.0"愿景的指导下，WSPN将可用性、可靠性和可访问性置于其方法的核心，推动稳定币在全球的主流采用。

关于Aplauz

Aplauz金融服务有限公司是一家金融科技公司，开发和运营平台及监管服务，使合作伙伴能够构建和扩展合规的数字支付解决方案。成立于2020年，Aplauz已从面向消费者的支付提供商发展成为B2B技术和合规合作伙伴。

作为这一战略转型的一部分，Aplauz已剥离其欧洲EMI业务 — 包括Aplauz NL B.V.和此前的Aplauz CH GmbH — 以专注于提供技术、许可和监管基础设施，赋能数字支付领域的企业。