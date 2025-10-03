交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
唐纳德·特朗普小儿子最近对围绕世界自由金融（WLFI）潜在利益冲突的批评采取了强硬立场，该加密货币企业与他的家族有关联。在新加坡举行的Token2049会议上，他驳斥了投资者可能试图讨好特朗普政府的担忧，称这是"完全荒谬的"。[...]唐纳德·特朗普小儿子最近对围绕世界自由金融（WLFI）潜在利益冲突的批评采取了强硬立场，该加密货币企业与他的家族有关联。在新加坡举行的Token2049会议上，他驳斥了投资者可能试图讨好特朗普政府的担忧，称这是"完全荒谬的"。[...]

世界自由金融：特朗普小子为公司辩护反对政治指控

作者：Bitcoinist
2025/10/03 18:00
Torch of Liberty
LIBERTY$0,02719-3,99%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8,971+13,42%
WLFI
WLFI$0,1552+23,17%

小唐纳德·特朗普最近强烈反对围绕世界自由金融（WLFI）潜在利益冲突的批评，该加密货币企业与他的家族有关。 

在新加坡举行的Token2049会议上，他驳斥了投资者可能试图讨好特朗普政府的担忧，称这是"完全荒谬的"。

WLFI领导人坚称政治关系被夸大

在活动中接受CNBC采访时，小特朗普强调，他的父亲唐纳德·特朗普总统或扎克·威特科夫的父亲史蒂夫·威特科夫检查区块链账本以识别投资者并决定任何优惠待遇的可能性极低。 

"我不认为任何人真的相信我父亲或[扎克的]父亲会查看区块链上的账本来看谁买了什么，并因此给予任何形式的优待，"他表示，强调他认为这些指控毫无根据。

作为世界自由金融的联合创始人，小特朗普在活动中与首席执行官扎克·威特科夫一同出席，后者作为前美国中东特使的儿子与特朗普政府有联系。 

威特科夫呼应了小特朗普的观点，声称他们的商业使命很重要，但他们父亲的政治议程更为宏大。"他们不关注稳定币，也不参与稳定币业务，"他补充道，试图进一步将他们的企业与政治联系区分开来。

与世界自由金融相关的'前所未有的冲突'

尽管该公司努力在加密货币市场确立自己的地位，批评者对其与特朗普政府的联系提出了警告，特别是在它寻求国际合作伙伴关系并扩展到借记支付和代币化资产等领域时。 

在会议的主题演讲中，小特朗普和威特科夫都试图淡化任何政治影响，声称他们的公司"百分之百不是一个政治组织"。

虽然世界自由金融的网站表明，一个与特朗普有关的实体DT Marks DEFI LLC和特朗普家族成员获得平台收入的大部分份额并持有WLFI代币，但它也澄清唐纳德·特朗普和他的家人在公司或其附属机构中没有任何正式职务。

对世界自由金融平台的持续审查正值唐纳德·特朗普总统在他的第二任期内公开拥抱加密货币行业，将自己重新定位为"加密货币总统"之际。 

鉴于这些发展，包括参议员伊丽莎白·沃伦和马克辛·沃特斯在内的民主党议员已呼吁对世界自由金融进行调查，将该公司与总统的联系描述为可能影响加密货币政策的"前所未有的冲突"。

世界自由金融

撰写本文时，WLFI交易价格为0.20美元，在每周时间框架内录得7%的涨幅。然而，该代币的价格仍比9月1日首次亮相后达到的0.33美元纪录低37%。 

特色图片来自NBC，图表来自TradingView.com 

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,521+8,65%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005176+15,15%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165,49+1,77%
RealLink
REAL$0,06914+1,87%
DeFi
DEFI$0,000839+4,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,004688-8,38%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 092,96
$105 092,96$105 092,96

+0,03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 524,86
$3 524,86$3 524,86

+0,15%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5310
$2,5310$2,5310

+0,07%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,20
$166,20$166,20

-0,05%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17804
$0,17804$0,17804

-0,66%