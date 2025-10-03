世界自由金融：特朗普小子为公司辩护反对政治指控

小唐纳德·特朗普最近强烈反对围绕世界自由金融（WLFI）潜在利益冲突的批评，该加密货币企业与他的家族有关。

在新加坡举行的Token2049会议上，他驳斥了投资者可能试图讨好特朗普政府的担忧，称这是"完全荒谬的"。

WLFI领导人坚称政治关系被夸大

在活动中接受CNBC采访时，小特朗普强调，他的父亲唐纳德·特朗普总统或扎克·威特科夫的父亲史蒂夫·威特科夫检查区块链账本以识别投资者并决定任何优惠待遇的可能性极低。

"我不认为任何人真的相信我父亲或[扎克的]父亲会查看区块链上的账本来看谁买了什么，并因此给予任何形式的优待，"他表示，强调他认为这些指控毫无根据。

作为世界自由金融的联合创始人，小特朗普在活动中与首席执行官扎克·威特科夫一同出席，后者作为前美国中东特使的儿子与特朗普政府有联系。

威特科夫呼应了小特朗普的观点，声称他们的商业使命很重要，但他们父亲的政治议程更为宏大。"他们不关注稳定币，也不参与稳定币业务，"他补充道，试图进一步将他们的企业与政治联系区分开来。

与世界自由金融相关的'前所未有的冲突'

尽管该公司努力在加密货币市场确立自己的地位，批评者对其与特朗普政府的联系提出了警告，特别是在它寻求国际合作伙伴关系并扩展到借记支付和代币化资产等领域时。

在会议的主题演讲中，小特朗普和威特科夫都试图淡化任何政治影响，声称他们的公司"百分之百不是一个政治组织"。

虽然世界自由金融的网站表明，一个与特朗普有关的实体DT Marks DEFI LLC和特朗普家族成员获得平台收入的大部分份额并持有WLFI代币，但它也澄清唐纳德·特朗普和他的家人在公司或其附属机构中没有任何正式职务。

对世界自由金融平台的持续审查正值唐纳德·特朗普总统在他的第二任期内公开拥抱加密货币行业，将自己重新定位为"加密货币总统"之际。

鉴于这些发展，包括参议员伊丽莎白·沃伦和马克辛·沃特斯在内的民主党议员已呼吁对世界自由金融进行调查，将该公司与总统的联系描述为可能影响加密货币政策的"前所未有的冲突"。

撰写本文时，WLFI交易价格为0.20美元，在每周时间框架内录得7%的涨幅。然而，该代币的价格仍比9月1日首次亮相后达到的0.33美元纪录低37%。

特色图片来自NBC，图表来自TradingView.com