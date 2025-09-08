交易所DEX+
世界黄金协会推动伦敦价值数十亿美元市场的黄金支持代币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:25
伦敦价值9300亿美元的黄金市场正面临重大变革，而这变革直接来自最高层。

周三，世界黄金协会(WGC)宣布计划推出一种名为集合黄金权益(PGI)的数字代币。

这种新代币将由存放在伦敦金库内的实体金条作为支持，交易者首次可以拥有一根400盎司大金条的部分所有权，而无需购买整根金条。它具有法律效力，可交易，甚至可以用作抵押品。

"这是一种进入市场的方式，持有黄金的数字表示形式，拥有完全的法律权益，并且完全确信黄金确实存在，"世界黄金协会全球市场结构和创新主管Mike Oswin表示。

告诉CNBC，这可用于简单投资或作为抵押品。该协会相信这种代币将吸引新参与者，并为他们提供更多使用黄金的方式，尤其是在今年金价不断创新高的市场中。

世界黄金协会希望数字黄金能作为真实抵押品发挥作用

目前，黄金市场主要以两种方式运作：已分配和未分配。已分配黄金意味着投资者直接拥有特定的金条或金币。未分配黄金则赋予他们对一定数量金属的索取权，但不针对特定金条。第二种类型在全球最为常见。

问题是什么？如果存储黄金的机构倒闭，投资者可能会失去他们的索取权。

这是世界黄金协会试图通过PGI代币解决的核心问题之一。Oswin表示，第一阶段的主要目标是让黄金更容易用作抵押品。

从技术上讲，已分配黄金在许多金融市场中被接受为支持资产，但移动实物金属如此麻烦，以至于很少以这种方式使用。债券或现金反而成为首选。

Oswin说："我们希望将黄金作为金融资产与那些类型的抵押品并列。因此，质押黄金将变得与质押数字原生债券或现金一样简单。"

他补充说，一旦这一系统建立，该代币未来可能会开拓更多用途。当被问及这些数字代币最终是否可用于结算期货合约时，Oswin表示这不是主要计划，但可能会发生。

"在未来的某个阶段，人们可以设想，如果PGI作为抵押品在市场各方之间自由流通...那么说可能会有使用这种机制作为实际结算方式的期货合约，这会是一个很大的飞跃吗？"他问道。

世界黄金协会瞄准全球扩张，而批评者提出质疑

PGI的推出目前专注于英国，但他们不会长期局限于本地市场。Oswin确认他们已经在研究这一模式如何在美国和其他市场运作。该协会本周还发布了一份白皮书，描述其长期愿景。

根据世界黄金协会的数据，截至6月30日，伦敦本地黄金市场（指存储在英国金库中的实际金条）拥有8,776吨黄金，价值9275亿美元。仅这个市场每天就交易约2000万盎司黄金。但该协会的愿景不仅限于日交易量或代币访问。Oswin明确表示，他们正在构建的系统可以远远超越英国边界。

然而，并非所有人都相信这种宣传。AJ Bell投资总监Russ Mould表示，一些传统投资者可能根本不关心这种数字版的黄金。

"世界黄金协会可能认为这是一项重要发展，因为它试图在加密货币和稳定币当前受到青睐的世界中，为自身和贵金属保持相关性，"他说。

他指出，铁杆黄金投资者，通常被称为"金虫"，对花哨的技术不感兴趣。吸引他们的是金属的实体形式，以及它不像法定货币那样凭空出现的事实。

KEY Difference Wire：加密项目用来获得保证媒体报道的秘密工具

来源：https://www.cryptopolitan.com/gold-backed-tokens-londons-dollar-market/

