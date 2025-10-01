风力发电哈希：Soluna将在德克萨斯州托管20兆瓦的嘉楠矿机

Soluna Holdings 和 Canaan Inc. 签署了一项托管协议，将在德克萨斯州布里斯科县的 Soluna 风力发电的 Dorothy 项目现场部署 20 兆瓦的 Avalon A15 XP 比特币矿机。Canaan 的 Avalon A15 XP 矿机前往 Soluna 在布里斯科县的风电场。周二宣布的协议使 Canaan 能够放置大约 1 exahash 每 [...] Soluna Holdings 和 Canaan Inc. 签署了一项托管协议，将在德克萨斯州布里斯科县的 Soluna 风力发电的 Dorothy 项目现场部署 20 兆瓦的 Avalon A15 XP 比特币矿机。Canaan 的 Avalon A15 XP 矿机前往 Soluna 在布里斯科县的风电场。周二宣布的协议使 Canaan 能够放置大约 1 exahash 每 [...]