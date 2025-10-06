Shiba Inu 会达到 1 美元吗？这 2 个低市值迷因币本月可能会超越它

市场再次因围绕柴犬币的猜测而沸腾，交易者们正在辩论这种代币是否有能力达到难以企及的1美元标志。尽管SHIB社区一直很强大，且大户持续支持该项目，但许多分析师认为，从数学角度来看，短期内达到这一水平的可能性不大。

这为较小的、具有高增长潜力的代币提供了抢占风头的机会。事实上，两个小市值竞争者，以太坊Layer 2领域的新星Layer Brett和迷因代币BERT，正开始吸引大量散户资金流入。

柴犬币：SHIB能否挑战重力？

辩论的核心是柴犬币，它继续稳居加密货币排名前列。尽管其品牌强大且拥有忠实的社区，但达到1美元仍然是一项艰巨的挑战。要使SHIB达到这一里程碑，将需要数万亿的市值——这是连比特币和以太坊都从未触及的水平。

尽管如此，SHIB支持者指出，持续的代币销毁、生态系统升级和新的集成是保持乐观的理由。在整体市场回升期间，投机资金已经回流，使SHIB在其他迷因项目抢占风头的同时仍然备受关注。

为什么$LBRETT被称为现在最佳加密货币投资

如果SHIB在短期内达到1美元看起来不太可能，交易者们转而关注高增长的预售项目，这些项目的较小市值可以带来指数级回报。这就是$LBRETT的机会所在。

预售价格目前仅为每个代币0.0058美元，分析师们给出了大胆的上涨预测，甚至可能达到100倍。作为以太坊Layer 2构建的项目，它拥有10,000 TPS的处理能力，费用仅约0.001美元，这一技术基础使其远超大多数迷因币。

除了架构之外，接近600%年化收益率的质押奖励正在吸引长期信徒，而100万美元的赠品活动每天都在吸引新的散户交易者。与主要依靠社区力量的SHIB不同，$LBRETT将实用性、奖励和炒作结合成一个包装，感觉就像是为这一轮迷因币热潮量身定制的。

BERT：不按常理出牌的迷因挑战者

除了$LBRETT之外，另一个引起关注的小市值项目是BERT。凭借其幽默的品牌定位和早期社区推动，BERT已经开始在社交媒体上获得关注。虽然它还没有与$LBRETT相同的基础设施或奖励计划，但其小市值使其成为投机交易者的主要目标，这些交易者热衷于快速获利。

仅在过去一个月，随着交易者从较老的迷因玩法转向更新、市值更低的代币，BERT的日交易量激增。随着BERT走热和迷因季节升温，短期内的上涨行情仍然可期。

聪明的投机资金可能流向何处

大问题是：柴犬币会达到1美元吗？现实来看，这似乎有些牵强。虽然SHIB可能会继续成为迷因币文化的主要组成部分，但本月真正爆发性增长可能来自于较小的名字。

在$LBRETT的预售热潮、质押奖励、Layer 2基础和100万美元赠品的组合，以及BERT作为小市值社区代币的原始动力之间，交易者有两个竞争者可能在短期内超越SHIB的表现。

对于追求10倍至100倍回报的投机者来说，数学很简单：SHIB是传统名字，但$LBRETT和BERT可能是本月最大涨幅的火力来源。

在这两者之间选择？毫无疑问，Layer Brett拥有最佳的潜在收益。

