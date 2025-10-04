交易所DEX+
帖文《创纪录的未平仓合约会引发比特币价格"流动性冲刷"吗？》发布于BitcoinEthereumNews.com。要点：比特币围绕12万美元徘徊，交易者在现货价格两侧增加流动性。分析认为多头正在解决"不平衡"以推高市场。长期看跌背离继续对比特币牛市前景产生质疑。比特币(BTC)在周五华尔街开盘时巩固了12万美元支撑位，分析师准备迎接新一轮空头挤压。BTC/USD一小时图表。来源：Cointelegraph/TradingView 交易员关注12.3万美元BTC流动性 来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示当天BTC价格短期波动性降低。BTC/USD在日线收盘时创下新的局部高点，现在需要突破的水平是12.11万美元。评论当前市场设置时，知名交易员CrypNuevo将上方卖单流动性视为可能的下一个目标。"12万美元的清算已经触及，"他在X平台最新分析中总结道。"现在我们处于这个流动性池(LP)中，它代表图表中的不平衡，需要完全回补至12.32万美元。"BTC清算热图。来源：CrypNuevo/X CoinGlass的数据还显示买单集中在11.85万美元附近，这代表市场调整时的潜在支撑。BTC清算热图。来源：CoinGlass 关于潜在回调的话题，知名交易员BitBull暗示这可能是由于衍生品市场未平仓合约(OI)激增所致。"在接下来的1-2周内，BTC和山寨币将出现大规模杠杆冲刷，"他在X帖文中预测。"这将迫使人们卖出他们的币，因为他们认为'十月上涨'已经结束。之后，比特币和山寨币将再次反弹并创下新高。"交易所比特币期货未平仓合约(截图)。来源：CoinGlass CoinGlass数据显示当天交易所总期货未平仓合约达到创纪录的887亿美元。看跌背离引发担忧 下行趋势的另一个论点...

创纪录的未平仓合约会引发比特币价格的"流动性冲刷"吗？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 13:20
要点：

  • 比特币围绕12万美元徘徊，交易者在现货价格两侧提升流动性。

  • 分析认为多头正在解决"不平衡"问题，推动市场走高。

  • 长期看跌背离继续对比特币牛市前景产生质疑。

比特币(BTC)在周五华尔街开盘时巩固了12万美元的支撑位，分析师准备迎接新一轮空头挤压。

BTC/USD一小时图表。来源：Cointelegraph/TradingView

交易员关注12.3万美元BTC流动性

来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，当天BTC价格短期波动性有所降温。

BTC/USD在日线收盘时创下新的局部高点，目前需要突破的水平为12.11万美元。

对当前市场格局进行评论时，知名交易员CrypNuevo将上方卖单流动性视为可能的下一个目标。

"12万美元的清算已经触及，"他在X平台上的最新分析中总结道。 

BTC清算热图。来源：CrypNuevo/X

CoinGlass的数据还显示，买单集中在11.85万美元附近，这代表市场调整时的潜在支撑。

BTC清算热图。来源：CoinGlass

关于潜在回调的话题，知名交易员BitBull表示，这可能是由于衍生品市场未平仓合约(OI)激增所致。

"在接下来的1-2周内，BTC和山寨币将出现大规模杠杆清洗，"他在X平台的帖子中预测道。 

交易所比特币期货未平仓合约(截图)。来源：CoinGlass

CoinGlass数据显示，当天各交易所期货总未平仓合约达到创纪录的887亿美元。

看跌背离引发担忧

另一位交易员Roman提出了未来可能出现问题的进一步论据，他关注日线和周线时间框架上的相对强弱指数(RSI)看跌背离。 

相关：11万美元差距？比特币期货"激进做多"，鲸鱼回归

看跌背离发生在RSI创下较低高点而价格创下较高高点时——这种情况正在比特币当前12.45万美元的记录附近上演。

"我想知道$BTC能够忽视这些看跌背离和周线及月线动能不足多久，"Roman在周二质疑道。 

BTC/USD日线图表与RSI数据。来源：Cointelegraph/TradingView

正如Cointelegraph报道的那样，四小时RSI继续处于"超买"区域，强化了对低时间框架价格降温的预期。

本文不包含投资建议或推荐。每项投资和交易行为都涉及风险，读者在做决定时应进行自己的研究。

来源：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-squeeze-record-88-billion-open-interest-flush-worries?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

