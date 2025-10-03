当 33 亿美元比特币期权到期时，市场会否进一步上涨

大约28,000份比特币期权合约将于10月3日星期五到期，其名义价值约为33.7亿美元。

继上周第三季度结束的重大事件后，此次到期事件已恢复正常，因此不太可能对本周已有所上涨的现货市场产生任何影响。

美国劳动力市场数据仍然疲软，这给美联储本月再次降息带来更大压力，这对加密货币等风险资产是一个利好。

比特币期权到期

本周的一批比特币期权合约的看跌/看涨比率为1.1，这意味着随着多头重新稳定，到期的空头合约略多于多头合约。根据Coinglass的数据，最大痛点约为115,000美元。

未平仓量(OI)，即尚未到期的比特币期权合约的价值或数量，在120,000美元处最高，在Deribit上这一执行价格已达到22亿美元。在140,000美元处也有约19亿美元的未平仓量，但100,000美元是空头卖家的热门执行价格，未平仓量为16亿美元。

所有交易所的BTC期权总未平仓量约为490亿美元，过去一周有所下降。此外，根据Coinglass的数据，比特币期货总未平仓量目前为865亿美元，仍接近历史高点。

同时，ETF专家Eric Balchunas观察到，贝莱德的IBIT已超过Coinbase的Derbit平台，成为比特币期权的最大交易场所。

本周早些时候，加密衍生品提供商Greeks Live表示，该集团"对当前市场状况感到沮丧，将其描述为极端波动的价格走势，难以实现盈利交易。"然而，这是在当前反弹之前。

除了今天的一批比特币期权外，约216,000份以太坊合约也将到期，名义价值为9.87亿美元，最大痛点为4,200美元，看跌/看涨比率为0.93。Coinglass报告称，所有交易所的ETH期权总未平仓量约为135亿美元。这使得周五加密期权到期的总名义价值约为43亿美元。

现货市场展望

加密市场本周以绿色收尾，总市值上涨1.4%，接近4.23万亿美元的历史高点。市场本周表现强劲，自上周五同期以来上涨超过10%。

比特币仍然领跑，周四晚间交易中短暂突破121,000美元，随后在周五亚洲早盘交易中回落至120,000美元。该资产在过去一周实现了10%的稳健增长。

以太坊也在取得进展，在亚洲交易时段创下略高于4,500美元的日内高点。ETH自上周同期以来已上涨14%。同时，撰写本文时BNB达到接近1,100美元的历史新高。

这篇文章《当价值33亿美元的比特币期权到期时，市场会更上一层楼吗》首次发表于CryptoPotato。