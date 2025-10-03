比特币会在今日加密期权到期之际反转至115,000美元最大痛点价格吗？

比特币在美国政府关闭后，随着大量资金流入加密货币市场，突破12万美元。由于加密期权到期，交易员正准备迎接巨大的波动，因为比特币和以太坊的最大痛点价格远低于当前市场价格。

今日留意价值33.6亿美元的比特币期权到期

今天10月3日，近2.8万份BTC期权，名义价值为33.6亿美元，将在Deribit衍生品加密交易所到期。1.13的看跌-看涨比率表明看跌期权的交易量高于看涨期权，显示出看跌情绪。

在过去24小时内，看跌-看涨比率已攀升至0.91。这证实交易员倾向于市场下跌或对下跌进行对冲。

BTC期权未平仓合约。来源：Deribit

比特币最大痛点价格为11.5万美元，明显低于当前12.037万美元的市场价格。Glassnode揭示期权集中在10万美元至12万美元之间，最高看涨兴趣在12万美元。

ETF流入增加和长期持有者卖压减缓提供了稳定性，比特币在短期持有者实现成本基础上保持支撑。9月加密期权到期已重置市场情绪，未平仓合约重建，交易量缓和，资金流向倾向于谨慎的第四季度上涨。

贝莱德比特币ETF在比特币期权方面超越Deribit

BTC期权净溢价行权热图。来源：Glassnode

贝莱德比特币ETF上周超越Deribit成为BTC期权最大交易场所。这是在上周230亿美元加密期权到期后发生的，纳斯达克上市的IBIT的BTC未平仓合约达到近380亿美元，相比之下Deribit为320亿美元。

投资者和分析师现在更加关注BTC期权市场。Deribit和IBIT上的BTC期权按名义价值计算现已接近800亿美元。

彭博资深ETF分析师Eric Balchunas分享了按发行方划分的期权未平仓合约明细，IBIT占据显著优势。他补充道："期权往往更倾向于赢家通吃，而ETF资产管理规模则更为分散。"

9.66亿美元以太坊期权即将到期

贝莱德的IBIT主导BTC ETF期权未平仓合约。来源：Eric Balchunas

超过21.6万份以太坊期权，名义价值为9.6651亿美元，将在Deribit到期，看跌-看涨比率为0.93。这个略微看跌的看跌-看涨比率表明交易员在波动性上升的情况下预期下行。

在过去24小时内，看涨交易量明显高于看跌交易量，看跌-看涨比率为0.50。这表明交易员购买更多看涨期权，对进一步上涨更有信心。

此外，最大痛点价格为4,200美元，高于撰写本文时4,508美元的当前市场价格。这表明ETH价格下跌的可能性较高，但由于加密期权到期，突然下跌的可能性极低。

ETH期权未平仓合约。来源：Deribit