比特币会击败标普500指数吗？Michael Saylor说："永远会"

在最近的比特币新闻中，Strategy首席执行官Michael Saylor再次对比特币(BTC USD)的未来做出了大胆预测。他表示，比特币将"永远"超越标普500指数。

据他所说，与顶级加密货币相比，该指数每年将损失近29%的价值。

在他的声明中，Saylor强调了比特币作为长期投资的优势。他相信其固定供应量和全球采用将继续推动其价值上升。

另一方面，他认为像标普500这样的传统指数将难以跟上步伐。

比特币新闻：为何它是"数字资本"，比标普500更强大

在接受Coin Stories采访时，MicroStrategy执行主席Michael Saylor解释说比特币是一种独特的数字投资工具。

据他所说，它的价值增长速度远快于传统资产。Saylor指出，标普500的平均回报率通常被视为投资增长的标准衡量。

然而，他强调比特币(BTC USD)始终超越这一基准。他说，这种差异突显了明显的表现差距。

因此，Saylor认为一场重大金融转变正在发生。他认为比特币正在成为投资者的优选，这一观点在最近的新闻中越来越受欢迎。

在他看来，与传统资产相比，它也是更强大的抵押品。他认为，比特币的稳定增值为投资者创造了机会，可以创建由该资产支持的新形式信贷。

他解释说，比特币支持的贷款可以持续更长时间，提供更高回报，并重塑全球金融。

Michael Saylor还强调，这一观点影响了他在政策讨论中的角色。最近，他与其他加密货币高管一起参加会议，倡导战略比特币储备法案。

此外，他还比较了比特币的可靠性与传统货币的弱点。

他认为，任何货币，如美元，都会因通货膨胀和中央银行政策而随着时间的推移继续贬值。

Michael Saylor解释什么使比特币成为坚实的抵押品

据这位坚定的比特币支持者表示，使用传统货币作为抵押品可能会造成金融不稳定。

相比之下，他认为比特币的固定供应和去中心化系统使其成为信贷和投资的更强基础。

自从Strategy在2020年开始积累比特币以来，Saylor一直是最直言不讳的企业比特币拥护者之一。

该公司现在持有超过638,500个BTC，价值数百亿美元。对他来说，比特币不仅仅是一种数字资产。

他将其视为一种强大的价值储存手段，比股票或法定货币更强大、更可靠。

如果比特币(BTC USD)每年超过标普500指数29%，Michael Saylor认为全球金融的转变将不可否认。

他预测，该指数在未来21年中每年都可能以这一幅度落后于比特币。

当被问及Strategy未能进入标普500指数时，Saylor解释说该公司最近才符合资格。

他表示，公允价值会计的变化和持续盈利是公司首先需要达到的关键里程碑。

即便如此，他承认加入该指数是一个缓慢而谨慎的过程。他预计Strategy将在展示数个季度的稳定性后被纳入。

与此同时，尽管错过了最新的标普500指数名单，Michael Saylor强调了Strategy与传统投资工具相比的强劲表现。